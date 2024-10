Der Landkreis Dillingen sucht den Vogel des Jahres

Sie sind bekannt durch ihre schrillen Rufe und vor allem das gelb gefiederte Band oben am Kopf: die Gelbaugenpinguine. Sie wurden jetzt zum „Vogel des Jahres“ ernannt – auf Neuseeland. Knapp 19.000 Kilometer westwärts steht das für 2025 auserwählte Tier noch nicht fest. Denn bis zum 10. Oktober können deutsche Bürgerinnen und Bürger ihren Favoriten der Natur per Online-Voting bestimmen (www.vogeldesjahres.de). Während sich manche der hiesigen Flügelträger jetzt wieder auf den Tausende von Kilometern langen Weg in wärmere Gefilde aufmachen, soll in diesen Tagen nichts Geringeres als der Nachfolger des Kiebitz (2024) bestimmt werden. Ein in der Region zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen „alter Bekannter“.

