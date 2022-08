Der neue AfD-Kreisvorsitzende Walter kritisiert Ex-Landratskandidat Maier

Die Dillinger Landratswahl ist längst vorbei. Der AfD-Kreisvorsitzende Michael Walter ist immer noch unzufrieden mit dem Auftritt des Kandidaten Christoph Maier.

Die Dillinger Landratswahl ist Geschichte. Der Wertinger Markus Müller (Freie Wähler) hat sich in der Stichwahl gegen den Haunsheimer Christoph Mettel (CSU) durchgesetzt. Die Christsozialen haben sich mittlerweile zu einer Wahlanalyse getroffen, deren Kreisvorsitzender Georg Winter hat die Geschlossenheit im Zusamtal für den Wahlsieg des neuen Landrats ausgemacht. Deutlich hinter ihren Ambitionen blieb auch die Alternative für Deutschland zurück. Der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier kam im ersten Wahlgang lediglich auf 6,5 Prozent. Nach Informationen unserer Zeitung hatte sich der Rechtsanwalt, dessen Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, ein besseres Ergebnis ausgerechnet. Am Wahlabend sagte Maier dennoch: "Ich bin mit dem Wahlkampf zufrieden."

Walter: "Ich hätte mir einen anderen Kandidaten gewünscht"

Gar nicht zufrieden mit dem Ausgang der Landratswahl ist der neue AfD-Kreisvorsitzende Michael Walter. Der 57-jährige Versicherungsmakler sagt in einem Interview mit unserer Redaktion ganz offen: "Ich hätte mir einen anderen Kandidaten gewünscht, der (Christoph Maier, Anm. d. Red.) ist uns da reingegrätscht." Für die AfD habe die Landratswahl ein "katastrophales Ergebnis" gebracht. Maier habe mit seiner Kandidatur den AfD-Kreisverband "als Steigbügel benutzt". Im Übrigen sei er innerhalb seiner Partei nicht der Einzige, dem Maiers "forsches Auftreten zu viel ist", stellt der Lauinger fest.

Maier ist inzwischen zum AfD-Bezirksvorsitzenden gewählt worden. Er gilt als Vertrauter von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und als Vertreter des völkisch-nationalen Lagers. Offiziell ist der rechte Flügel der AfD um Höcke zwar aufgelöst, er bestimmt aber nach Ansicht vieler Beobachter dennoch die Richtung in der Partei. Der Kreisvorsitzende Michael Walter sagt dazu deutlich: "Ich bin nicht für das Höcke-Lager." Ihm gehe es darum, eine "Gegenwelle" zu organisieren. In den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Augsburg-Land und Günzburg seien gemäßigte Vertreter der AfD am Werk, sagt Walter, der früher in Friedberg CSU-Mitglied war. Er beobachte die Kommunikation im AfD-Kanal des Dillinger Kreisverbands genau. "Was nicht konform mit demokratischen Werten ist, wird gelöscht", betont der Lauinger.

Michael Walter ist Nachfolger von Erich Seiler

Ende Mai ist Michael Walter zum neuen AfD-Kreisvorsitzenden gewählt worden. Er löste Erich Seiler ab, der nicht mehr antrat. Über die Gründe spricht Seiler auf Anfrage nicht. "Das ist intern und ein ganz normaler Vorgang, dass es einen Wechsel gibt", lässt der ehemalige Kreisvorsitzende wissen. Er setze sich weiter als AfD/REP-Fraktionschef im Dillinger Kreistag ein.

Michael Walter, der aus Neuss am Rhein stammt, sagt, er engagiere sich in der AfD, weil sie die einzige Partei sei, "in der der gesunde Menschenverstand zu Wort kommt". Der 57-Jährige nennt als Beispiel die Energiepolitik. Wenn in der jetzigen Gaskrise die Atom- und Braunkohle-Kraftwerke abgeschaltet würden, könne die Versorgung nicht funktionieren. Im Dillinger AfD-Kreisverband, dem 40 Menschen angehören, will Walter nun neue Mitglieder werben. Zehn habe er seit seinem Amtsantritt bereits dazugewonnen.

