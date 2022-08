Der neue Chef der Dillinger Geburtshilfe hat schon 2300 Geburten begleitet

Jan Olek übernimmt die Leitung der Klinik für Frauengesundheit am Kreiskrankenhaus Dillingen. Der 39-Jährige ist unter anderem Experte für Endometriose.

Offiziell zum 1. September übernimmt Jan Olek die chefärztliche Leitung der Klinik für Frauengesundheit der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen. Den Staffelstab übergibt bereits zu diesem Zeitpunkt Dr. med. Gerhard Nohe. Jan Olek ist seit 2015 Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er bringt sowohl in der Gynäkologie als auch in der Geburtshilfe ein breites Erfahrungsspektrum mit, teilt die Klinik in einer Pressemitteilung mit. Zuletzt war er Ltd. Oberarzt und Stellvertreter des Chefarztes im St.-Josefs-Hospital Dortmund und Leiter des zertifizierten Endometriosezentrums Dortmund. Der 39-Jährige ist ein Experte im Bereich der Roboter- und minimal-invasiven Chirurgie, auch Schlüssellochchirurgie genannt, und bringt jahrelange Erfahrung insbesondere in der Behandlung von Endometriose, eine häufige Unterleibserkrankung bei Frauen, Erkrankungen der Gebärmutter und Eierstöcke, sowie chronischen Unterbauchschmerzen mit.

Mit der neuen ärztlichen Leitung wird der Fokus ab September 2022 auf den weiteren Ausbau der Hauptabteilung Gynäkologie & Geburtshilfe der Kreisklinik St. Elisabeth und dabei insbesondere auf die Erweiterung des diagnostischen sowie des therapeutischen Behandlungsspektrums der Frauenklinik gelegt. So wird beispielsweise ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit die Entwicklung und der Aufbau eines Beckenboden- und Endometriosezentrums sein. Das bisherige Angebot wird er gemeinsam weiterentwickeln und insbesondere das operative Spektrum mit modernen und schonenden Verfahren erweitern.

Der neue Dillinger Chefarzt legt Wert auf ganzheitliche Behandlung

Die familienorientierte und sichere Geburtshilfe in enger Zusammenarbeit mit den Hebammen im Kreißsaal und den Pflegekräften auf der Station liegt ihm dabei ganz besonders am Herzen. Und der 39-Jährige weiß, wovon er spricht. Schon über 2300 Geburten begleitete er in seiner Zeit als Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, unter anderem in Dortmund und Warschau.

Der neue Chefarzt Olek legt dabei großen Wert auf ganzheitliche Behandlungskonzepte, bei der die Patientin im Mittelpunkt steht und eine Behandlung und Betreuung aus einer Hand erfährt: "Mein Ziel ist es, den Patientinnen unterschiedliche Therapieoptionen anzubieten und so auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen noch besser einzugehen", betont Olek. Um dies zu ermöglichen, setzt die Kreisklinik laut Pressemitteilung auf interdisziplinäre Teams und die Kooperation mit den umliegenden Kliniken.

Landrat würdigt Verdienste von Vorgänger Dr. Nohe

Landrat Markus Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, bedankt sich für die kompetente Arbeit von Dr. Nohe zum Wohle der Patientinnen und würdigt die besonderen Verdienste des Mediziners: "Nachdem im Jahr 2018 die Geburtshilfe an der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen wegen anhaltendem Personalmangel vorübergehend für drei Monate schließen musste, hat Dr. Nohe es mit Beginn seiner Tätigkeit als Chefarzt geschafft, die Gynäkologie & Geburtshilfe an der Kreisklinik auf- und auszubauen sowie insbesondere ein neues geburtshilfliches Team zu etablieren. Damit war die Geburtshilfe in Dillingen damalig deutschlandweit eine der wenigen Abteilungen, bei der eine Wiedereröffnung in kürzester Zeit erfolgen konnte. Wir freuen uns, dass wir mit Jan Olek erneut einen versierten Experten im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe mit Herz, Empathie und großer Innovationsfreude gewinnen konnten." (AZ)

Lesen Sie dazu auch