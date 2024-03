Der Palmesel ist störrisch – aber friedlich!

Warum der Dillinger Kaplan Manuel Reichart in seinem christlichen Wort rät, selbst "Palmesel" zu werden.

Na, wer wird bei Ihnen wohl der Palmesel werden? Kennen Sie diesen Brauch? Bei mir zu Hause war dies eine alte Tradition. Derjenige aus der Familie, der als Letztes am Palmsonntag aufgestanden ist, hat den Titel „Palmesel“ verliehen bekommen. Dieser Brauch ist wohl ein Anklang daran, dass die Esel bei den Palmprozessionen oft nicht vorangekommen sind, weil sie störrisch waren, und daher hat man sie dann an vielen Orten durch Figuren ersetzt.

Kaplan Manuel Reichart war jedes Jahr der Palmesel

Ich muss ehrlich gestehen, in meinen Kinder- und Jugendtagen habe ich diesen Titel jedes Jahr verliehen bekommen und ich nehme an, dass es auch dieses Jahr im Pfarrhof so sein wird. Aber warum haben wir denn eigentlich ein so schlechtes Bild von Eseln? Der Esel scheint oft wie der verachtete Verwandte des Pferdes. Möchte man jemand der Dummheit bezichtigen, nennt man ihn einen Esel. Eselsohren im Schulheft oder Buch sind meist ein Zeichen für nachlässigen Umgang mit den eigenen Dingen und auch im Volksmund wird der Esel oft als stur bezeichnet.

Das war aber nicht immer so, denn er kann auch für Schlauheit, Fleiß, Genügsamkeit und Friedenswillen stehen. Im Märchen der Bremer Stadtmusikanten ist es schließlich der Esel, der die Initiative ergreift und den anderen Tieren eine Zukunftsperspektive aufzeigt. Er spricht den bekanntesten Satz des ganzen Märchens: "Etwas Besseres als den Tod findest du überall." Und genau auf einen Esel setzt Jesus am Palmsonntag! Hans Sachs nennt ihn daher auch „Herrgotts Pferd“, weil es eben eine Eselin war, die Jesus nach Jerusalem getragen hat.

Kaplan Manuel Reichart

In all den Lebenserzählungen Jesu wird nie von einem Pferd gesprochen, aber immer ist ein Esel dabei, von der Krippe bis hin zum Einzug in Jerusalem. Dort erfüllt sich dann das Wort aus dem Buch Sacharja: „Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel“. Jesus braucht kein Pferd, sondern er bedient sich eines unkriegerischen Tieres, denn er will Frieden in die Welt bringen. Daher ist der Esel auch ein Zeichen des Friedenswillens.

Warum er sich gerne als "Palmesel" bezeichnen lässt

Wenn wir momentan eine Zeit erleben, in der Krieg im Heiligen Land und an vielen Orten auf der Welt herrscht, bin ich gerne bereit, mich als Palmesel bezeichnen zu lassen, weil darin verborgen meine tiefe Hoffnung schlummert, dass auch durch mich Frieden in der Welt wachsen kann. Sind auch Sie bereit dazu, „Palmesel“ zu werden und Frieden in die Welt zu tragen?

Lesen Sie dazu auch

Ihr Kaplan Manuel Reichart, Pfarreiengemeinschaft Dillingen