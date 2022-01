Der persönliche Jahresrückblick der DZ-/WZ-Redaktion

Ein Jahrhundert-Starkregen geht am Sonntag, 6. Juni, über Wertingen und Umgebung nieder. Zwischen 17 und 18 Uhr fallen 70 Liter Regen pro Quadratmeter – mehr als durchschnittlich in einem Monat. Mit Kollegin Cordula Homann fahre ich in die Zusamstadt. In meiner mehr als 30-jährigen Berufslaufbahn habe ich viele Unwetter mitbekommen. Was ich in diesen Stunden sehe, macht mich aber sprachlos. Sturzbäche fließen durch Wertingen, Keller laufen voll, Häuser – auch die WZ-Redaktion – und Einkaufsmärkte stehen unter Wasser. Die Feuerwehren, das Rote Kreuz und das THW kämpfen gegen die Fluten. 358 Einsatzstellen werden es am Ende sein. Die Leistung der Einsatzkräfte beeindruckt mich sehr, ebenso die Hilfsbereitschaft von Nachbarn.

Berthold Veh