Landkreis Dillingen

vor 19 Min.

Der "Regionale Genusswagen" tourt durch den Kreis Dillingen

"Regionaler Genusswagen" im Landkreis Dillingen Den Anfang macht der "Regionale Genusswagen" in Höchstädt, wo Myriam Kim Haber von Lokbest und Projektleiterin Hannah Lottermann-Young von Donautal-Aktiv den Wagen an Bürgermeister Gerrit Maneth übergeben.

Plus In den Landkreisen Dillingen und Günzburg kann man in den kommenden Wochen eine neue Art des Einkaufens ausprobieren. Die Verantwortlichen sagen, das sei "heimisch, nachhaltig und digital".

Von Anna Lena Mayr

Die Projektleiterin Hannah Lottermann-Young beschreibt das Konzept hinter dem "Regionalen Genusswagen" so: "Wir wollen ehrlichen, regionalen Produkten eine Chance auf dem Markt geben." Dieser wurde im Rahmen des Projekts "Regionale Identität" von Donautal-Aktiv in Zusammenarbeit mit dem Wertinger Start-up Lokbest ins Leben gerufen.

