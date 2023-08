Landkreis Dillingen

Wetterbeobachter macht Hoffnung: Der "richtige" Sommer kommt zurück

Plus Eigentlich, so sagt der Lauinger Wetterbeobachter Benjamin Grimm, sind die schlechten Regentage derzeit völlig normal. Er macht trotzdem Hoffnung auf Eis- und Badewetter.

Von Simone Fritzmeier

Achtung, Ohrwurm-Gefahr - zumindest für alle, die sich noch an den berühmten niederländischen Unterhalter Rudi Carell erinnern, vielmehr an eines seiner Lieder. So lautet ein Songtext etwa: "Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch, wie im letzten Jahr." Wie trefflich diese Zeilen derzeit unser Wetter beschreiben. Ausgerechnet zu Ferienbeginn hat sich die Sonne verzogen, es regnet, ist kalt und windig. Aber Benjamin Grimm, der unter anderem für den Deutschen Wetterdienst das Wetter ganz genau beobachtet, macht Hoffnung. Der Lauinger sagt: "Es geht bergauf. Die nächsten Tage kann man auch mal wieder baden gehen." Die große Hitze, die wird vermutlich aber nicht mehr kommen. Das heißt?

Kühle Regentage sind laut Wetterbeobachter Grimm für Mitteleuropa normal

Bevor Grimm Lust auf Eis und Schwitzen macht, sagt er deutlich: "Eigentlich müssen wir froh sein, dass das Wetter die letzten eineinhalb Wochen genau so war, wie es war. Das ist schlicht normal." Er erklärt, dass die kühlen Regentage typisch für einen mitteleuropäischen Sommer sind, "auch, wenn das viele nicht mehr glauben wollen. Es ist alles normal. Gott sei Dank", so Grimm weiter. Und das habe nicht immer sofort etwas mit dem Klimawandel zu tun. Der Wetterbeobachter vermutet, dass sich bei vielen Menschen mittlerweile das Bild vom heißen, trockenen Sommer verankert habe und man es schlicht nicht mehr gewohnt sei, dass es auch im August mal nasskalt sein kann. Und acht Grad Celsius in der Früh, wie am Dienstagmorgen, nicht außergewöhnlich sind.

