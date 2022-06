Der Spatz liegt bei der Zählung im Kreis Dillingen vorne

In den Gärten des Landkreises Dillingen werden Haus- und Feldsperling am häufigsten beobachtet. Die Zahl der Teilnehmenden sinkt – ebenso die Zahl der gesichteten Vögel.

Mehr als 11.000 naturbegeisterte Menschen haben in Bayern wieder an der „Stunde der Gartenvögel“ im Mai teilgenommen. Im Rahmen der Mitmachaktion des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) und seinem bundesweiten Partner NABU wurden in über 8300 Gärten und Parks bayernweit fast 239.000 Vögel gezählt und dem LBV gemeldet. Die Zahl der Teilnehmenden ist jedoch in diesem Jahr stark gesunken.

Dies stellt auch Anne Vogel, die Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Dillingen fest. Hatten im Jahr 2021 noch in 140 Gärten Zählungen mit fast 5000 Vögeln stattgefunden, wurde 2022 nur noch in 64 Gärten mit einem Ergebnis von 2133 Vögeln gezählt. „Wir freuen uns über jede Naturbegeisterte und jeden Naturbegeisterten, die in unseren heimatlichen Gärten an der Aktion teilgenommen haben. Es werden dadurch wichtige Daten zur Vogelvielfalt geliefert“, erläutert Vogel.

33 Vögel mehr als durchschnittlich in den Gärten

Dass das Interesse merklich nachgelassen habe, liege wohl daran, dass die Coronalockerungen wieder mehr Freiraum für andere Aktivitäten lassen, meint die Hausenerin. Leider sinke auch die Zahl der Vögel weiterhin. Mit durchschnittlich 33 Vögeln pro Garten im Bereich der Kreisgruppe Dillingen wurden dieses Jahr zwei Vögel weniger als in den vergangenen Jahre gemeldet. Zum ersten Mal hat der LBV heuer nach Nisthilfen am Zählort gefragt.

Mehlschwalbe, Mauersegler und Haussperling

Die erste Auswertung der Daten zeigt, dass in über 50 Prozent der teilnehmenden Gärten mindestens ein Nistkasten vorhanden ist. Besonders den Gebäudebrütern wie Mehlschwalbe, Mauersegler und Haussperling helfen künstliche Nisthilfen. Hausrotschwanz und Meisen nutzen gerne Halb- beziehungsweise Höhlenbrüterkästen, die im Garten oder am Haus aufgehängt werden. Die Ergebnisse der Mitmachaktion zeigen außerdem, dass Teilnehmende, die Hecken, Bäume, Totholz, einen Teich, Sträucher mit Beeren oder Wildkräuter in ihrem Garten anbieten, sich an einer größeren Anzahl von vielen verschiedenen Vogelarten erfreuen.

Haus- und Feldsperling (Spatzen) sind in diesem Jahr die am häufigsten beobachteten Gartenvögel im Bereich des Landkreises Dillingen. Die Amsel kommt, wie Vogel informiert, in über 98 Prozent in unseren Gärten vor und belegt den 3. Platz im Vogelranking – gefolgt vom Star auf Platz 4. Sehr erfreut zeigt sich das Team der LBV-Kreisgruppe Dillingen über den Populationsanstieg von Mehlschwalbe und Mauersegler sowie der Erholung des Blaumeisenbestandes. (pm)

