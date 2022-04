Landkreis Dillingen

Der Sturm bläst das Storchennest auf dem alten Wasserturm in Dillingen weg

Der Sturm hat das Storchennest auf dem alten Wasserturm in Dillingen weggeblasen.

Sturmtief Nasim entfaltet in diesen Stunden auch im Landkreis seine Kraft. In Dillingen wurde ein Storchennest weggeblasen. In Lauingen fallen Dachziegel von den Dächern.

Von Berthold Veh

Was für ein ungemütlicher Donnerstag: Sturmtief Nasim ist auch über den Landkreis Dillingen hinweggefegt. In Dillingen bliesen die Böen das Storchennest auf dem alten Wasserturm weg. "Es ist so schön, die Störche klappern zu hören" Erst vor Kurzem hat unsere Redaktion ein Foto erhalten, als die Lage für das Storchenpaar noch in Ordnung war. „Es ist so schön, die jungen Störche zu sehen und klappern zu hören“, hatte uns Leserin Sibel Behfar berichtet. Doch jetzt brauchen die beiden Vögel ein neues Nest. Da war die Welt noch in Ordnung. Das Foto zeigt die jungen Störche im Nest auf dem alten Wasserturm in Dillingen. Foto: Karl Aumiller Dachziegel fallen von den Dächern herab Bei der Polizeiinspektion Dillingen wurden inzwischen weitere Sturmschäden bekannt. So fielen mancherorts, etwa in Lauingen, Dachziegel herab. Der Sturm soll auch ein Auto umgeweht haben. Genauere Informationen dazu hatte die Polizei noch nicht. Größere Schäden sind bisher noch nicht gemeldet worden. Lesen Sie dazu auch Landkreis Dillingen Plus Als Orkan Wiebke wütete und das Zusamtal geflutet war

