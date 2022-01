Landkreis Dillingen

Der teuerste Posten im Dillinger Kreishaushalt ist das Sailer-Gymnasium

Plus Noch tut sich in Dillingens Kreishaushalt eine Deckungslücke in Höhe von 4,6 Millionen Euro auf. Und investiert wird so viel wie nie. Vor allem in das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium.

Von Cordula Homann

Rund 30 Millionen Euro will der Landkreis Dillingen 2022 investieren. Am Montag stellte Dillingens Landrat Leo Schrell den ersten Entwurf des Kreishaushalts 2022 vor. Es wird der letzte Haushalt unter Schrells Leitung sein. Wie berichtet, tritt er am 15. Mai nicht wieder zur Wahl an. Und es könnte nach diesem Entwurf der größte Haushalt sein. Der Vermögenshaushalt sei "gigantisch", sagte der Landrat. Allein für die Digitalisierung der kreiseigenen Schulen sind 2,5 Millionen Euro eingeplant. 4,2 Millionen für die Berufsschule Höchstädt, 2,1 Millionen Euro für die Berufsschule und das Schülerheim Lauingen und 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des Wertinger Hallenbads.

