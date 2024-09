Der Überraschungserste kommt ins Lauinger Auwaldstadion

Während Schlusslicht SV Holzheim dieses Wochenende in der Fußball-Kreisliga West spielfrei ist und darüber nachdenken kann, wie es demnächst mit dem ersten Saisonsieg klappen könnte, hält der Spielplan für den FC Lauingen das Heimspiel gegen Überraschungsspitzenreiter SV Neuburg/Kammel bereit (Sonntag, 15 Uhr). Bereits am Samstag laufen auswärts Tabellenzweiter Türk Gücü Lauingen (in Burgau) und Dritter SSV Glött (in Bubesheim) auf.

Kreisliga West

Bubesheim – Glött. Trainer „Antis“ Chalkidis hat Glött nach dem Abstieg wieder auf Kurs gebracht. Mit vier Siegen in Folge und noch ohne Saison-Punktverlust treten die Aschbergler voller Selbstvertrauen bereits am Samstag (16 Uhr) beim SCB an. Der Tabellendritte der vergangenen Kreisliga-Runde zählt wieder zum Kreis der Aufstiegsanwärter. Die Gastgeber um ihren unermüdlichen Abteilungsleiter Karl Dirr konnten sich nach zwei Auftaktniederlagen richtig steigern. Der 3:0-Erfolg über den FC Lauingen war für den SCB bereits der dritte Sieg hintereinander. Für die Lilien ist Bubesheim alles andere als ein Lieblingsgegner, hagelte es doch in den vergangenen Jahrzehnten reihenweise Niederlagen. Der letzte SSV-Erfolg in diesem Duell liegt bereits 28 Jahre zurück. Kein Wunder, dass die Gäste nun endlich nach einem Erfolgserlebnis lechzen. Die Chance dafür ist so groß wie seit Langem nicht mehr. Allerdings haderte SSV-Trainer Chalkidis zuletzt mit Leistungseinbrüchen während der Partien. Meist wurde die gute erste Halbzeit im zweiten Durchgang nicht mehr bestätigt. Dies soll in Bubesheim besser gemacht werden. Wieder dabei ist nun auch Mittelfeldstratege Bernd Ostertag. In der Abwehr steht hinter dem zuletzt kranken Andreas Schrettle ein Fragezeichen. (RÖB)

Türk Gücü Lauingen ist stark gestartet

Burgau – TG Lauingen. Die Mannen von TGL-Trainer Sezgin Er haben von fünf Spielen vier gewonnen, und dazu einmal gegen Spitzenreiter Neuburg/Kammel remis gespielt. Platz zwei ist der Lohn für diesen nahezu perfekten Saisonstart. Beim TSV Burgau soll nun die Erfolgsserie ausgebaut werden. Doch Vorsicht ist geboten: Der Aufsteiger gewann vergangene Woche in Wiesenbach sein erstes Spiel und geht mit neuem Selbstvertrauen in das Duell mit den spielstarken Lauingern. (her)

FC Lauingen – Neuburg/Kammel. Mit dem Aufsteiger aus dem Kammeltal trifft der FCL auf den aktuellen Tabellenführer, der vor Wochenfrist in Scheppach mit 2:0 die Oberhand behielt. Die Gastgeber mussten dagegen während der Trainingswoche ihre zweite Niederlage in Serie verarbeiten (0:3 in Bubesheim). Aufpassen müssen die Kicker des FCL-Trainerduos Tausend/Glogger vor heimischem Publikum besonders auf Neuburgs Toptorjäger Daniel Bobitu. Dabei gilt es, ihn nicht erst am Abschluss zu hindern, sondern bereits die Zuspiele zu unterbinden. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangen Partien müssen zudem die eigenen Möglichkeiten konsequent genutzt werden. (fcljoh)

FCG II – Scheppach. Mit 16 Toren stellt Gundelfingens U 23 die stärkste Liga-Offensive. Der gute Lauf in den letzten Wochen soll gegen Aufsteiger Scheppach fortgesetzt werden. FCG-Trainer Peter Stegner ist ob der jüngsten Ergebnisse zuversichtlich, dass sein Team erneut gut performt. (her)

Erste ein Sieg für Dillingen

Dillingen – Wiesenbach. So richtig läuft es noch nicht bei der SSV Dillingen. Einem Sieg stehen vier Niederlagen gegenüber. Um aus dem Tabellenkeller zu kommen, müssen die Schützlinge von Trainer Thomas Holzapfel eine Schippe drauflegen. Gegen bisher ebenfalls schwächelnde Wiesenbacher wird der erste Heimsieg angepeilt. (her)

Altenmünster – Thannhausen. Die Anfangseuphorie nach drei Siegen zum Start ist beim SC Altenmünster abhandengekommen. Vor allem, weil zuletzt das Auswärtsspiel bei Türk Gücü Lauingen mit 0:1 verloren ging. „Da war mehr drin“, trauerten alt eingesessene Fans der Zusamtaler verschenkten Punkten nach. Das Offensivspiel lief nicht so gut wie in manchen Begegnungen zuvor. Nach drei nicht gewonnen Spielen kann der SCA im Heimspiel gegen den amtierenden Vizemeister TSG Thannhausen Boden nun wieder gutmachen. (her)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Wolferstadt/W. Zu ungewohnter Zeit gastiert die neuformierte SG Wemding/Wolferstadt am Sonntag um 18 Uhr im Josef Konle-Stadion. Die Truppe des zurückgeholten Trainers Maik Mokos rangiert zwar aktuell auf dem letzten Rang, darf aber auf keinen Fall unterschätzt werden. Die SSV-Kicker tankten zuletzt ordentlich Selbstvertrauen und können mit dem gleichen, zuletzt erfolgreichen Kader in das Spiel gehen. SSV-Coach Michael Mayerle muss somit weiter auf die verletzten Tizian Korittke, Thomas Junginger, Marco Kommer sowie den berufsbedingt in den USA weilenden Jannis Weißbecker verzichten. (JOE)

Maihingen – Ehingen-O. Sein drittes Auswärtsspiel in Folge bestreitet Aufsteiger Ehingen bei Spitzenreiter Maihingen. Es droht die Gefahr, dass nach dem 0:5 in Buchdorf und dem jüngsten 1:2 in Höchstädt das Team um Trainer Florian Steppich dabei erneut leer ausgeht. (her)