Deshalb hat die Sonne im Landkreis Dillingen derzeit kaum eine Chance

Der Ellerbacher Wetter-Experte Benjamin Grimm sagt trübe Tage für das Wochenende voraus – inklusive kalten Nächten. Das sind die voraussichtlichen Temperaturen.

So schnell der Schnee kam, so schnell war er wieder weg. Typisch im Landkreis Dillingen. Nur vereinzelt und in höher gelegenen Orten in der Region sind noch wenige Schneefelder zu sehen, besser gesagt: restliche Eisplatten. Denn was wirklich vom schönen Schnee übrig bleibt: Matsch. Hosen und Autos danken es.

Und das trübe Matschwetter bleibt uns noch eine Weile erhalten, wie der Ellerbacher Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt. Oder wie er es formuliert: „Novembergrau mitten im Dezember – und das bleibt die nächsten Tage auch noch so.“

Hochdruckwetter im Landkreis Dillingen und die Folgen

Grimm erklärt, dass nach dem schönen Wintereinbruch von vergangener Woche eine sogenannte Inversionswetterlage sich die letzten Tage im Kreis Dillingen eingestellt hat. Bedeutet: ruhiges Hochdruckwetter.

19 Bilder Mit Salz und Sole gegen Schnee und Eis: Die Räumdienste sind im Kreis Dillingen im Dauereinsatz Foto: Christina Brummer

„Bei uns stellt sich bei solchen Wetterlagen jedoch oft trübes, graues Nebelwetter ein. Durch den nassen Schnee am Boden liegt so viel Feuchtigkeit in der Luft, dass die Sonne kaum eine Chance hat“, so Benjamin Grimm weiter. Und die Aussichten für die nächsten Tage seien nicht arg viel anders, besser.

Lesen Sie dazu auch

Nachts wird es im Kreis Dillingen frostig

Am Wochenende, am vierten Advent, könnte zwar der ein oder andere Lichtblick möglich sein, Nebel, Hochnebel und kompakte Wolken werden wohl laut dem Wetterexperten dominieren.

Und weiter: „Nachts, nach zuletzt frostfreien Tagen, wird es jahreszeitgemäß wieder leichten Frost geben. Hier macht sich die einsickernde Kaltluft, die uns nächste Woche erreicht, bereits bemerkbar.“ Tagsüber schwanken die Temperaturen am Wochenende zwischen ein und fünf Grad, so Grimm.