Deshalb ist der Kinderschutzbund Dillingen "eine unverzichtbare Institution"

Plus Der Kreisverband Dillingen feiert sein 30-jähriges Bestehen. Die Politik lobt die Arbeit und richtet einen Appell an die Öffentlichkeit.

Von Hans Gusbeth

Eine sehr junge Mutter, die allein auf sich gestellt ist, hat wenig Geld. Deshalb verdünnt sie die Milch für ihren wenig Tage alten Säugling, damit der Vorrat länger hält. Als das Kind immer apathischer wird, geht sie doch zum Kinderarzt. Der weist das Kleinkind sofort in die Klinik ein. Das Baby zeigt schwere Symptome von Unterernährung auf. Nach der Klinik kommt das Kind zu einer Pflegefamilie, immer noch mit deutlichen Schäden. „Dieses Unglück und viele mehr spielen sich in unserem Landkreis ab“, betont Birgit Erdle, Erste Vorsitzende des Kinderschutzbundes bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen des Kreisverbandes Dillingen.

Zur Feierstunde am Donnerstagabend im Colleg in Dillingen hatten sich zahlreiche Ehrengäste eingefunden, darunter Schirmherr Landrat Markus Müller, Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Landtagsabgeordneter Manuel Knoll, Ludwig Ecker, Vorstandsmitglied im Bayerischen Landesverband, Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele und Lauingens Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling. Erdle wies bei ihrer Begrüßung auch auf einen Aspekt hin, der insbesondere im anschließenden Festvortrag von Prof. Dr. Andreas Jud vom Uniklinikum Ulm weiter herausgearbeitet wurde. „Die Tragödie dieses Kindes hat seinen Ursprung in der Vernachlässigung der Mutter“, hatte die Vorsitzende betont und auf die Ursachen von Kindesmisshandlung hingewiesen. Deshalb brauche es den Kinderschutzbund mit seinen Angeboten für Eltern auch nach 30 Jahren „noch dringender“. Bestätigt wurde Birgit Erdle durch Markus Müller und Frank Kunz, die in ihren Grußworten auf die große Bedeutung der Dillinger Institution hinwiesen. Erdle dankte besonders dem Dillinger Oberbürgermeister für „ein immer offenes Ohr und vielfältige Unterstützung“ etwa bei der zur Verfügungstellung von Räumen oder beim Weltkindertag.

