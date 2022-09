Deshalb kommt der neue Geburtshilfe-Chefarzt in den Landkreis Dillingen

Jan Olek leitet seit 1. September die Gynäkologie und Geburtshilfe an der Dillinger Kreisklinik. Er erklärt, warum er ausgerechnet diese Stelle ausgewählt hat.

Wie der neue Gynäkologie-Chefarzt Jan Olek den Weg in den Landkreis Dillingen fand, ist eine ganz besondere Geschichte. Nach Anrufen von Headhuntern hatte der Mediziner am Josefs-Hospital in Dortmund drei Angebote für Chefarztstellen vorliegen. Eines in der Schweiz, eines im Schwarzwald – und eines am Kreiskrankenhaus St. Elisabeth in Dillingen. "Da schaute ich erst einmal, wo Dillingen überhaupt liegt", sagt Olek und lächelt verschmitzt. Dann fand der Vater dreier Kinder heraus, dass es in der Kreisstadt an der Donau zwei Gymnasien gibt. "In einem Internetportal rangierte das Sailer auf Platz eins, und das Bona lag gerade bei der musischen Bildung auch ganz weit vorne", berichtet der Mediziner.

Zudem stieß der 39-Jährige auch noch auf ein Ranking des Magazins Focus-Money, das Dillingen in Sachen Lebensqualität unter 402 Landkreisen in Deutschland auf Rang 14 einstuft. Mit einem Wohnmobil testete Familie Olek schließlich das Dillinger Land. In der Kreisstadt sah der Chefarzt, dass Schulen, Schwimmbad, Tennisplätze, Reiterhof und die Musikschule alle zu Fuß erreichbar sind. Und die Berge, die er liebe, seien auch nicht weit entfernt. Jan Olek zog schließlich das Fazit: "Die Lebensqualität in Dillingen ist hoch. Was machen wir noch in Dortmund?"

Wechsel in der Gynäkologie: Jan Olek ist der Nachfolger von Dr. Gerhard Nohe

Seit dem 1. September ist Jan Olek nun Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Kreisklinik in Dillingen. Er hat die Nachfolge von Dr. Gerhard Nohe angetreten, der mit seinem Team im Juli 2018 die Geburtshilfe an der Kreisklinik, die zuvor drei Monate geschlossen hatte, wieder aufgebaut hat. Olek war Gründer und Leiter des Endometriosezentrums am Josefs-Hospital in Dortmund und als Leitender Oberarzt Vertreter des Chefarzts, zuvor hat der Facharzt für Frauenheilkunde, der aus dem polnischen Kalisz stammt, an einer Klinik in Warschau gearbeitet. Der Wahl-Dillinger hat seinen Dienst bereits am 28. August angetreten, sein Tatendrang ist ihm anzumerken. "Ich habe einen sehr guten Eindruck, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr herzlich, und wir sind in der Geburtshilfe und Gynäkologie sehr gut ausgestattet", betont Olek. Mangel gebe es allerdings noch beim Personal. "Wir brauchen noch zwei Oberärzte", informiert der Chefarzt, der gegenwärtig in ständiger Bereitschaft ist.

Wenn Jan Olek Freizeit hat, ist er derzeit mit dem Rad im Umkreis der Kreisklinik unterwegs. "Dillingen ist wunderschön, die Barock-Architektur gefällt mir sehr", sagt der Mediziner. Zu den niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen hat Olek bereits Kontakte geknüpft. "Alle sind sehr offen für die Zusammenarbeit", freut sich der 39-Jährige, der bereits in Dortmund moderne Operationstechniken eingeführt hat. Olek ist ein Experte im Bereich der Roboter- und minimalinvasiven Chirurgie, auch Schlüssellochchirurgie genannt.

Er bringt laut Mitteilung der Kreiskliniken langjährige Erfahrung insbesondere in der Behandlung von Endometriose, einer häufigen Unterleibserkrankung bei Frauen, Erkrankungen der Gebärmutter und Eierstöcke sowie chronischen Unterbauchschmerzen mit. Mit dem neuen Chefarzt soll die Gynäkologie- und Geburtshilfe-Abteilung der Kreisklinik St. Elisabeth weiter ausgebaut werden. Das diagnostische und therapeutische Behandlungsspektrum der Frauenklinik soll erweitert werden. Olek will unter anderem ein Beckenboden- und Endometriose-Zentrum entwickeln und das operative Spektrum erweitern.

Lesen Sie dazu auch

Am 24. September stellt sich der neue Chefarzt der Dillinger Klinik vor

Der neue Chefarzt wird sich am Samstag, 24. September, bei einem Tag der Familie (10 bis 15 Uhr) in der Dillinger Kreisklinik vorstellen. Dann werden die elf Donau-Hebammen, die Beleghebammen des Kreiskrankenhauses, auch eine "schwabenweit einmalige Neuerung" präsentieren, wie Simone Maier-Saiz betont: den von Hebammen geleiteten Kreißsaal.

Simone Maier-Saiz ist Hebamme im Dillinger Kreiskrankenhaus. Foto: Berthold Veh

Diese Einrichtung gebe es bisher nur zweimal in Bayern und 24-mal in ganz Deutschland. Zwei Hebammen sind hier bei einer Geburt im Kreißsaal dabei. "Nur in Notfällen wird per Knopfdruck ein Mediziner angefordert", erklärt Hebamme Maier-Saiz. Einige Frauen wollen bei der Geburt "keine Krankenhaus-Atmosphäre". Der Hebammen-Kreißsaal gewähre eine heimelige Umgebung, die Geburtshilfe-Abteilung der Kreisklinik bilde das Back-up, wenn es nötig werde.