Landkreis Dillingen

vor 46 Min.

Deshalb lohnen sich Fotovoltaik-Anlagen im Kreis Dillingen für jeden

Plus Was neue Anlagen auf den Dächern kosten, welche Förderprogramme es derzeit gibt und was bei Fotovoltaik unbedingt beachtet werden muss. Ein Energieexperte erklärt.

Von Simone Bronnhuber

Um das Klima müssen sich schon längst nicht mehr nur Politiker sorgen. Verantwortung tragen wir alle. Vor allem im Bereich der Energietechnik liegt die Wahrheit. Oder? Zumindest wird sich jeder Häuslebauer, Haus-, Wohnungs- oder Grundstücksbesitzer mit dieser Frage mal beschäftigt haben. Dabei ist die Fotovoltaik-Anlage immer noch beliebt. Zu recht?



Robert Immler: Ja, nur im Einzelfall und unter ungünstigen Rahmenbedingungen, ist sie nicht für Privatleute rentabel. Die Anschaffung einer Anlage stellt in der Regel, insbesondere mit Blick auf die Eigenstromnutzung, eine wirtschaftliche Investition dar. Dazu tragen insbesondere die ausgereifte Technik und die mittlerweile günstigen Anschaffungskosten bei.

