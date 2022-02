Die Absage für den Kino-Neubau in Dillingen muss nichts schlechtes sein

Plus Lange war der Neubau des Dillinger Filmcenters angekündigt, doch jetzt wird daraus nichts. Am einmaligen Kino-Erlebnis ändert das jedoch wenig.

Aus der Traum. Als Andreas Penthaler und Claudia Mayr vor einigen Jahren einen Kino-Neubau ankündigten, war die Begeisterung bei Filmfans in der Region groß. Das Projekt klang nach Fortschritt, der Kinobesuch nach einem echten Erlebnis. Man will es eigentlich schon gar nicht mehr hören, aber Corona hat auch diese Pläne vernichtet. Wieder einmal. So schön der Neubau auch geworden wäre: Dass er jetzt doch nicht kommt, muss nichts Schlechtes sein.

