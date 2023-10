Landkreis Dillingen

06:00 Uhr

Die Arbeitsagentur Dillingen hat einen neuen Geschäftsstellenleiter

Plus Ronnie Reiter will Arbeitslosen helfen, eine Stelle zu finden. Er selbst ist ein Beispiel dafür, dass eine Bildungskarriere nicht immer geradlinig verläuft.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Er ist zwar schon seit einem Jahr in Dillingen, doch seit August dieses Jahres ist es offiziell: Ronnie Reiter übernimmt die Geschäftsstellenleitung der Arbeitsagentur. Zuvor war er in der Günzburger Niederlassung der Arbeitsagentur stellvertretender Leiter. Nun ist er in Dillingen am Ruder und will hier vor allem mehr Werbung machen für die digitalen Möglichkeiten im Arbeitsamt.

Eigentlich müssten Behördendienstleistungen schon flächendeckend online möglich sein. Elterngeld, Aufenthaltstitel, BAföG-Antrag: Viele dieser Leistungen sind in Deutschland noch mit einem Gang zum Amt oder einer Menge Papierkram verbunden. Bei der Arbeitsagentur möchte man sich die mangelnde Digitalisierung nicht vorwerfen lassen. "Wir waren in der Pandemie die einzige Behörde, die Beratungsgespräche per Skype angeboten hat", sagt der neue Geschäftsstellenleiter Ronnie Reiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen