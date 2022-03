Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen ist gesunken

Der Dillinger Arbeitsmarkt trotz der Corona-Pandemie. Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Dillingen im Februar auf 2,3 Prozent gesunken. Die Lage ist deutlich besser.

Doch eines zeigen die Zahlen der Agentur für Arbeit in Donauwörth auch: Das Vorkrisenniveau ist noch nicht wieder erreicht. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, die auch für den Landkreis Dillingen zuständig ist, berichtet zur aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt: „Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im Februar gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent; im Januar lag sie bei 2,5 Prozent. Derzeit sind 1.272 Menschen arbeitslos gemeldet, 108 weniger als vor einem Monat und 391 weniger als vor einem Jahr. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert."

Im Februar 2020 waren 1.198 Arbeitslose gemeldet und die Quote betrug 2,2 Prozent. Für die kommenden Monate erwartet die Agentur für Arbeit laut Pressemitteilung einen weiteren saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit.“

Von den 1.272 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 749 (minus 84 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 523 (minus 24 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter gemeldet.

Im Februar haben sich 345 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 130 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 450 die Arbeitslosigkeit beenden, 156 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Kurzarbeit bleibt auch im Kreis Dillingen ein Thema

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von Januar 2022 auf Februar 2022 gesunken, die Zahl der genannten Personen in den Anzeigen ist allerdings höher. Bis zum 24.02.22 gingen 19 neue Anzeigen für 240 Beschäftigte ein. Im Januar wurden 27 Anzeigen für 230 Beschäftigte eingereicht.

Es gibt fast 900 freie Stellen im Dillinger Land

Im Februar wurden 178 neue Arbeitsstellen gemeldet, 18 mehr als im Januar und 9 mehr als vor einem Jahr. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 890 Arbeitsstellen, 30 mehr als vor einem Monat und 302 mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich gut erholt und liegt sowohl beim Stellenneuzugang als auch beim Stellenbestand über dem Vorkrisenniveau.

Bei 79 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur knapp 49 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Für 634 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 83 in Teilzeit gesucht. Bei 173 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind 34 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

In diesen Branchen wird besonders gesucht

Personal wird besonders in diesen Bereichen gesucht: Lager, Verkauf, Maschinenbau, Metallbau, Altenpflege, Metallbearbeitung, Büro- und Sekretariat, Schweiß- und Verbindungstechnik, Metalloberflächenbehandlung und Berufskraftfahrer.

Der Ausbildungsmarkt hat besonders unter der Pandemie gelitten

Die Lage am Ausbildungsmarkt war im vergangenen Jahr stark von den Folgen der Pandemie geprägt. Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, ebenso ist auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen gesunken. Auf Bewerberseite sind viele Meldungen unterblieben, weil die gewohnten Zugangswege zur Berufsberatung eingeschränkt waren und durch digitale Angebote nicht vollständig ersetzt werden konnten. Bei den Unternehmen erschwerten laut Paul die coronabedingten Belastungen durch Kurzarbeit und unsichere Zukunftsaussichten die Ausbildungsarbeit. Zusätzlich hemmt der demografisch bedingte Rückgang der Bewerberinnen und Bewerber den Ausgleich am Ausbildungsmarkt.

Deshalb steht die diesjährige bundesweite Woche der Ausbildung unter dem Motto „Mehr Ausbildung wagen!“ und möchte auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam machen.

Jugendliche brauchen Chancen für ein erfolgreiches Erwerbsleben

„Für Betriebe ist die Ausbildung von Nachwuchskräften im eigenen Betrieb eine wichtige Säule der Fachkräftesicherung. Doch nicht immer lassen sich Ausbildungsplätze sofort besetzen. Deshalb lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn manchmal spiegeln sich die Kompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht in Schulnoten und Zeugnissen wieder. Sie brauchen die Chance, ihr Können einmal unter Beweis zu stellen. Zudem kann die Arbeitsagentur mit zahlreichen Fördermöglichkeiten einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss unterstützen. Ein Anruf beim Arbeitgeberservice lohnt in jedem Fall“ wirbt der Donauwörther Agenturleiter.

„Jugendliche legen sich mit einem Berufsabschluss eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Erwerbsleben. Deshalb appelliere ich an alle, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sich umgehend mit unserer Berufsberatung in Verbindung zu setzen, denn viele Betriebe suchen noch für den Start im Herbst. Wir unterstützen dabei auch junge Erwachsene bis 35 Jahre, die bisher noch keinen Berufsabschluss erlangt haben“ so Richard Paul.

Seit dem Beginn des Berichtsjahres 2021/2022 im Oktober bis Februar meldeten sich im Landkreis Dillingen 361 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Im selben Zeitraum wurden von den Unternehmen 592 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. (pm)