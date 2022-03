Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen sinkt auf 2,1 Prozent

Vom "Frühjahrseffekt" profitieren Arbeitnehmer. Der Ukraine-Krieg wird vermutlich auch die Wirtschaft und den regionalen Arbeitsmarkt beeinflussen.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Dillingen besser sich für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet zur aktuellen Entwicklung: „Auf dem Arbeitsmarkt in unserer Region ist eine deutliche Frühjahrsbelebung erkennbar. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im März gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,1 Prozent. Im Februar lag sie noch bei 2,3 Prozent. Derzeit sind 1179 Menschen arbeitslos gemeldet, 93 weniger als vor einem Monat.

„Frühjahrseffekt“ senkt Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen

Der „Frühjahrseffekt“ bildet sich durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Männern ab, da diese häufiger in den Außenberufen beschäftigt sind. Hier ist die Arbeitslosigkeit um 9,6 Prozent zurückgegangen, bei den Frauen dagegen nur um 4,2 Prozent. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert.

Die Arbeitslosenquote liegt auf Vorkrisenniveau, die Zahl der Arbeitslosen noch leicht darüber.“ Von den 1179 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 692 (minus 57 im Vergleich zum Februar) bei der Arbeitsagentur und 487 (minus 36 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter gemeldet.

Krieg in der Ukraine beeinflusst Wirtschaft im Landkreis Dillingen aus

Die Auswirkungen der Pandemie, Materialengpässe oder unterbrochene Lieferketten bereiten weiterhin Probleme. Aber auch der Krieg in der Ukraine wird voraussichtlich die Wirtschaft und den regionalen Arbeitsmarkt beeinflussen. Richard Paul von der Agentur für Arbeit Donauwörth sagt dazu: "Eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten ist, dass wir nicht absehen können, wie viele Menschen letztendlich kommen und länger bleiben wollen oder müssen. Wir möchten einen reibungslosen und unbürokratischen Ablauf gewährleisten und haben uns gut darauf vorbereitet, um einen frühzeitigen und möglichst ausbildungsadäquaten Arbeitsmarktzugang zu ermöglichen."

So gebe es bereits eine Hotline (Rufnummer 0911/1787915), die mit Kolleginnen und Kollegen besetzt sei, die ukrainisch oder russisch sprechen. Auch im Internet seien Informationen in ukrainischer und russischer Sprache verfügbar und sie gingen auch dorthin, wo Geflüchtete untergebracht sind. "Wir werden alles dafür tun, diese Menschen bei ihrer Arbeitsuche umfassend zu beraten und zu unterstützen“ so Richard Paul weiter.

Unternehmen im Landkreis Dillingen nutzen weiter Kurzarbeit

Im März haben sich 348 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 129 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 434 die Arbeitslosigkeit beenden, 164 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist im März deutlich zurückgegangen. Bis Ende März gingen sieben neue Anzeigen für 115 Beschäftigte ein. Im Februar wurden 19 Anzeigen für 241 Beschäftigte eingereicht.

„Allerdings wurden erst kürzlich vom Gesetzgeber die Sonderregelungen zur Gewährung des Kurzarbeitergeldes bis zum 30. Juni verlängert. Dadurch rechnen wir für den März mit einer höheren Anzahl an Anzeigen, da diese erst ab dem Vorliegen der neuen Weisungen im System eingepflegt werden können", führt der Agenturleiter zur aktuellen Situation aus. Weitere Unsicherheitsfaktoren seien der Corona-Ausbruch in China und der Ukraine-Krieg, welche negative Auswirkungen auf Lieferketten nach sich ziehe und damit in Folge auch wirtschaftliche Engpässe in den regionalen Unternehmen auftreten könnten.

Kreis Dillingen: Im März wurden 122 neue Arbeitsstellen gemeldet

Im März wurden 122 neue Arbeitsstellen gemeldet, 56 weniger als im Februar und 29 weniger als vor einem Jahr. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 858 Arbeitsstellen, 32 weniger als vor einem Monat und 229 mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich wieder gut erholt. Aktuell sind 176 Stellen mehr gemeldet als vor zwei Jahren.

Im Landkreis Dillingen sind noch mehr als 400 Ausbildungsplätze unbesetzt. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch, dpa

Bei 78 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur gut 49 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Für 612 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 76 in Teilzeit gesucht. Bei 170 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind gut 31 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Personal wird besonders in diesen Bereichen gesucht: Lager, Verkauf, Maschinenbau, Metallbau, Metallbearbeitung, Altenpflege, Schweiß- und Verbindungstechnik, Metalloberflächenbehandlung, Kranführer und Büro und Sekretariat.

Ausbildungsmarkt im Landkreis Dillingen: 1,7 Stellen für Azubi-Suchenden

Es ist Halbzeit im Berufsberatungsjahr und Richard Paul zieht Zwischenbilanz: „Rein rechnerisch stehen einem Ausbildungssuchenden 1,7 Ausbildungsstellen gegenüber." Seit Oktober 2021 haben sich 377 Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildungsstelle an die Arbeitsagentur Donauwörth gewandt. Das sind 20,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig wurden 622 Ausbildungsstellen gemeldet, 6,5 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Aktuell haben laut der Arbeitsagentur Donauwörth 177 Jugendliche noch keine feste Zusage für einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative. Demgegenüber stehen 434 unbesetzte gemeldete Berufsausbildungsstellen. Pau betont: "Es bieten sich also noch viele Chancen für die jungen Menschen, in eine betriebliche Ausbildung zu starten. Die Unternehmen wollen weiterhin ausbilden, denn ein Auszubildender oder eine Auszubildende bleibt die begehrte Fachkraft von morgen." Bei der Beratung hilft die Agentur jungen Menschen.

Beschäftigungslage in der Region erholt sich von Corona

Der Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur berichtet zu den neuesten Zahlen aus der Beschäftigtenstatistik: „Ende September 2021, dem letzten Quartalsstichtag, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis Dillingen auf 35.064. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Zunahme um 192 oder 0,6 Prozent. Erfreulich ist, dass wir im dritten Quartal des Jahres 2021 wieder eine Zunahme der Beschäftigung verzeichnen können, während im dritten Quartal des Jahres 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu einem Rückgang der Beschäftigtenzahlen geführt hatten." Dass sich die Beschäftigungslage in der Region wieder so gut erholt habe, verdanke man der Kurzarbeit, die bei Konjunktureinbrüchen und besonders seit Beginn der Pandemie die Existenz von Betrieben und Arbeitnehmern sichere.

In einigen Wirtschaftsbereichen sind die Beschäftigtenzahlen gestiegen, wie bei Immobilien und freiberuflich, wissenschaftlich und technischen Dienstleistungen, Heime und Sozialwesen, öffentlicher Verwaltung, Gesundheitswesen und Information und Kommunikation. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme bei Immobilien und Dienstleistungen (plus 169 Prozent und 19,5 Prozent). Am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe (minus 301 Prozent und 2,5 Prozent). (pm)