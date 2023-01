Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen steigt

230 Menschen mehr als im Dezember sind in der Region arbeitslos gemeldet. Der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine spielt laut Agentur eine wesentliche Rolle.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im Januar wie erwartet gestiegen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, Richard Paul, analysiert die Zahlen, die am Dienstag vorgelegt wurden. "Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,7 Prozent, im Dezember waren es noch bei 2,3 Prozent. Aktuell sind 1518 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 230 mehr als vor einem Monat", informiert der Agenturleiter.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit sei im Januar üblich, erklärt Paul. Der Grund seien auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende und saisonbedingte Entlassungen in der Winterzeit. Der Saisonfaktor werde an der Arbeitslosigkeit der Männer deutlich, da diese vermehrt in den witterungsabhängigen Berufen tätig seien. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Männer ist um 135 oder 20 Prozent gestiegen. "Dagegen verzeichnen wir bei den Frauen ein Plus von 95 oder 15,5 Prozent", erläutert der Vorsitzende der Geschäftsführung.

154 ukrainische Staatsangehörige sind beim Jobcenter arbeitslos gemeldet

Paul fährt fort: "Im Vergleich zum Januar 2022 sind 138 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von zehn Prozent." Hier spiele der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine eine wesentliche Rolle. Betrachte man die Arbeitslosenzahlen differenziert nach der Zuständigkeit von Arbeitsagentur und Jobcenter, werde die Entwicklung noch deutlicher, denn seit Juni 2022 sind die Jobcenter für die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zuständig. Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 62 Personen oder 7,4 Prozent weniger Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter Dillingen um 200 oder 36,6 Prozent an. "Im Januar waren 154 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit beim Jobcenter Dillingen gemeldet", erläutert der Agenturleiter. Von den derzeit insgesamt 1518 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 771 (plus 155 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 747 (plus 75 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter registriert.

In diesen Bereichen wird im Kreis Dillingen Personal gesucht

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei weiterhin hoch, auch wenn die Stellenneumeldungen im Januar rückläufig waren. Von den Arbeitgebern wurden 79 neue Arbeitsstellen gemeldet, 49 weniger als im Dezember und 81 weniger als vor einem Jahr. Bei gut 79 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dies sind die Top-zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Lager, Verkauf, Metallbau, Büro- und Sekretariat, Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, Altenpflege, Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer und Bauelektrik.

Jetzt beginnt mit der Vergabe der Zwischenzeugnisse Mitte Februar die heiße Phase bei der Ausbildungsplatzsuche. Der Donauwörther Agenturleiter appelliert an alle Jugendlichen, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben, mit den Bewerbungsaktivitäten jetzt richtig Gas zu geben. "Unsere Beratungskräfte unterstützen dabei individuell bei Berufswahl und Stellensuche. Die Berufsberatung hilft auch in der Ausbildungszeit, wenn es mal nicht so rundläuft", betont Paul. Die Unterstützungsmöglichkeiten reichen seinen Worten zufolge vom Nachhilfeunterricht bis zu sozialpädagogischer Betreuung. (AZ)

