Die Arbeitslosigkeit nimmt im Landkreis Dillingen zu

Die konjunkturelle Eintrübung macht sich auch bei den Arbeitsmarktzahlen im Juli bemerkbar. Im Landkreis Dillingen ist die Arbeitslosenquote auf 3,0 Prozent gestiegen. Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, sagt: „Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist gestiegen. Insgesamt sind 1684 Menschen arbeitslos gemeldet, 73 mehr als vor einem Monat und 172 mehr als vor einem Jahr.“ Mit 3,0 Prozent ist die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte höher als im Juni. Im Vorjahr betrug die Arbeitslosenquote 2,7 Prozent.

„Deutlich spürbar ist die konjunkturelle Eintrübung auf unserem bisher relativ robusten Arbeitsmarkt“, teilt Paul mit. Im Landkreis seien 11,4 Prozent mehr Arbeitslose und 11,3 Prozent weniger Arbeitsstellen gemeldet als im Vorjahr. Von den derzeit insgesamt 1684 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 834 (plus 50 im Vergleich zum Vormonat; plus 130 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 850 (plus 23 im Vergleich zum Vormonat; plus 42 im zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen registriert. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen im Juni 623 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 229 arbeitslos.

Im Landkreis Dillingen gibt es derzeit 786 freie Stellen

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Dillingen derzeit 786 freie Arbeitsstellen (neun weniger als vor einem Monat und genau 100 weniger als im Vorjahr). Bei rund 83 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen laut Pressemitteilung auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen seien nur gut 43 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Dies sind die Top-Zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird: Verkauf, Altenpflege, Büro- und Sekretariat, Lagerwirtschaft, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Post- und Zustelldienste, Gesundheits- und Krankenpflege, Berufskraftfahrer und im Metallbau.

Jetzt geht es zum Endspurt auf die vielen offenen Ausbildungsplätze zum Start im Herbst 2024. Bisher sind laut Mitteilung der Arbeitsagentur 347 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind noch 96 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer Alternative. „Ich kann nur jedem Jugendlichen raten, falls er noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine Alternative hat, sich umgehend für einen Termin bei der Berufsberatung anzumelden“, sagt Richard Paul. Ein Ausbildungsstart sei auch noch nach dem 1. September möglich. Die Agentur unterstütze bei den Bemühungen gerne. (AZ)