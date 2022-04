Die Briefwahl ist ein Segen bei der Pfarrgemeinderatswahl

Zwar ist es für die Pfarrbüros mehr Arbeit, aber die Briefwahl einzusetzen, war genau richtig.

Es ist der richtige Weg, bei Pfarrgemeinderatswahlen auf die Briefwahl zu setzen und vorher allen stimmberechtigten Mitgliedern der Pfarreien die Unterlagen zuzustellen.

Eine hohe Wahlbeteiligung im Landkreis Dillingen

Das bringt den Pfarrbüros zwar mehr Arbeit, das Ergebnis ist aber eindeutig. Denn so wählen nicht nur die (oft spärlichen) Besucher und Besucherinnen der Gottesdienste. Dass eine Wahl ansteht, bekommen dann zumindest alle Mitglieder einer Pfarrgemeinde mit. In Oberglauheim lag die Wahlbeteiligung so bei 62,7 Prozent. In Lauingen, am Ende der Tabelle, waren es dagegen nur 4,2 Prozent.

Der Frauenanteil in den Gremien ist erneut gestiegen – auf mehr als 73 Prozent. Frauen haben demnach großen Einfluss auf die Seelsorge und das kirchliche Leben in den katholischen Pfarrgemeinden. In manchen Pfarrgemeinderäten sind kaum noch Männer vertreten. Pfarrer sind in der gegenwärtigen Kirchenkrise gut beraten, auf dieses Gremium zu hören. Diese engagierten Ehrenamtlichen helfen mit, dass die Botschaft des Glaubens weitervermittelt wird.

