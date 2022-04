Die Corona-Fallzahlen im Kreis Dillingen haben sich in zwei Monaten verdoppelt

Plus Die Zahlen zeigen, dass überall im Landkreis Dillingen die Menge der Betroffenen massiv gestiegen ist. Auch in kleinsten Gemeinden.

Noch immer ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen vergleichsweise hoch. Während in den Landkreisen Heidenheim oder Günzburg die Zahlen wieder dreistellig sind, bewegt sich der Wert in Dillingen seit Tagen um 1500 herum. Einzig im Donau-Ries-Kreis ist der Wert noch höher.