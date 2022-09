Die CSU setzt bei der Landtagswahl auf Manuel Knoll

Plus Vor der Wahl bahnt sich eine weitere wichtige Entscheidung im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen an. Für die CSU soll der JU-Bezirksvorsitzende Knoll antreten.

Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen bahnt sich vor der Landtagswahl im Herbst 2023 eine weitere wichtige Vorentscheidung an. Die Christsozialen im Landkreis Dillingen wollen den Höchstädter Manuel Knoll ins Rennen schicken. Die Nominierungsversammlung ist zwar erst am 9. Dezember vorgesehen. Bei der jüngsten Kreisvorstandssitzung des Dillinger CSU-Kreisverbands hat es nach Informationen unserer Redaktion aber nur einen Vorschlag gegeben: Der Bezirksvorsitzende der Jungen Union (JU), Manuel Knoll, soll für die CSU das Direktmandat erringen und damit die Nachfolge von Georg Winter antreten, der seit 1990 die Interessen der Region im Bayerischen Landtag vertritt.