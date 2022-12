Die Dillinger Polizei wächst – und plant einen Umbau

Neue Überdachungen für Dienstfahrzeuge, Büros und Platz für mehr Beamtinnen und Beamte. Was am Polizeistandort Dillingen geplant ist.

Zwei Bauprojekte sind am Standort der Polizeiinspektion Dillingen in Vorbereitung. Die Planungen dafür laufen in der Regie des Staatlichen Bauamts Krumbach. Beide Maßnahmen, so der Leiter der Inspektion Ralf Bührle im Gespräch mit dem Stimmkreisabgeordneten Georg Winter, sind notwendig, um den Betriebsablauf zu verbessern. Der Polizeistandort Dillingen wird auch in Zukunft weiter personell verstärkt, Grundlage dafür ist das Programm „Plus 500“, das bayernweit helfen soll, die personelle Ausstattung aufzustocken, so Abgeordneter Georg Winter in einer Pressemitteilung. „Diese gute Nachricht ist der entscheidende Grund, dass die beiden staatlichen Gebäude, die früher für den Forstbetrieb genutzt wurden und zwischenzeitlich verkauft werden sollten, nun der Polizeiinspektion zugeordnet werden. Eine erfreuliche Entwicklung“, so Winter.

Die Zahl der Polizisten in Dillingen soll auf 110 wachsen

Architekt Theo Merk vom Staatlichen Bauamt Krumbach und Bührle erläutern die beiden Maßnahmen: Zunächst sollen im Innenhof moderne Überdachungen für die Parkflächen entstehen. Bisher sind wichtige Einsatzfahrzeuge bei jeder Witterung im Freien. „Gerade bei widrigen Bedingungen wie Frost kann mit diesen Fahrzeugen im Einsatzfall dann nicht schnell genug ausgerückt werden“, erklärt Ralf Bührle. Die dann frei werdenden Garagenflächen werden dringend benötigt, um separate Umkleidemöglichkeiten für Polizistinnen und Polizisten unterzubringen. Die zweite Maßnahme betrifft die beiden früheren Forstgebäude, die auf dem direkt an die Inspektion grenzenden Gelände stehen. In der Vergangenheit wurden diese auch schon für die ausgelagerte Finanzkasse München genutzt, bis diese in das sanierte Dillinger Schloss einziehen konnte. Die ehemaligen Forstgebäude sollen grundlegend saniert werden und für die Büronutzung der größer werdenden Polizeiinspektion künftig geeignet sein.

Zunächst wird nun die Planung für beide Projekte erstellt und 2023 mit dem Bau der Überdachungen begonnen. „Die zweite Maßnahme, wo wir die Freigabe für weitere Planungsmittel brauchen, soll spätestens 2024 starten“, so Winter. Das Erfreuliche sei laut Pressemitteilung, dass die Mittel für die Planungen bereitstehen. Im ersten Schritt soll 2023 aus Haushaltsausgaberesten, so Winter, die Überdachung der Parkflächen finanziert werden. Dafür ist eine Million Euro notwendig. Parallel dazu werden zusätzliche Mittel benötigt, um die Ausschreibung der zweiten Maßnahme vorbereiten zu können. Wunschtermin für die Sanierung des ehemaligen Forstamtsgebäudes ist das Jahr 2024. Winter freue sich, dass die staatlichen Liegenschaften künftig in einer Hand sind. Dies ist eine positive Weichenstellung und stärkt den Behördenstandort Dillingen. Er soll von jetzt 90 Beamten und Beamtinnen auf 110 ausgebaut werden. (AZ)