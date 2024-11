Die Dillinger Tafel braucht dringend Unterstützung

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Zahlen an bedürftigen Menschen, welche eine Tafelberechtigung erhalten, drastisch gestiegen. Die Tafel Dillingen zählte noch bis 2022 im Durchschnitt 600 berechtigte Personen im Jahr, welche die Tafel Dillingen mit ihren vier Ausgabestellen aufsuchten. Dann veränderte sich die Zahl der berechtigten Personen sprunghaft und die Caritas, verantwortlich für die Tafeln, zählen seither im Durchschnitt 1200 berechtigte Personen. So teilt es die Einrichtung in einer Pressemitteilung mit. Hinzu kommen ein neues Vergabesystem an Tafelausweisen, das im Sommer 2024 eingeführt wurde. Seither ist die Bedürftigkeitsprüfung, welche bei jedem Ausweis vorangestellt ist, genauer und gerechter. Dennoch bleibe die doppelte Anzahl an berechtigten Personen bestehen und fordert damit mehr Ehrenamt, mehr Lebensmittel, mehr Lagerfläche, mehr Kühlfläche und ein noch differenzierteres Logistiksystem.





All dies finanziert die Tafel ausschließlich über Spenden. Alois Kleebaur, langjähriger ehrenamtlicher Koordinator der Tafel Dillingen, bringt es auf den Punkt: „Wenn uns einer von zwei Faktoren wegbricht, sind wir am Ende. Der eine Faktor ist das Ehrenamt und der andere Faktor die Spenden“. Es sind neben den Lebensmittelspenden – knapp 4,5 Tonnen in der Woche erreichen die Tafel – auch vor allem die Geldspenden für die Finanzierung der Aufwendungen der Tafel Dillingen. So werden zwei Kühlfahrzeuge betreiben, um die Lebensmittelspenden einzuholen und die Kühlkette sicherzustellen. Weiter hat die Tafel Räumlichkeiten im Caritaszentrum in Dillingen mit einer Fläche von über 210 Quadratmeter für Lager und Vorbereitung. Auch verfügt die Tafel über eine Kühlzelle mit über 36 Kubikmeter Kühlvolumen. Heizung, Strom, Benzin sind weitere Faktoren, welche bei der Tafel ein finanzielles Erfordernis begründen, heißt es weiter.

100.000 Euro sind pro Jahr nötig

Im Jahr sind rund 100.000 Euro nötig, um die Tafel Dillingen betreiben zu können. Der Geschäftsführer der Caritas Dillingen, Alexander Böse, formuliert daher eine klare Bitte: „Unterstützen Sie unsere Tafel, egal ob mit großen oder kleinen Beträgen. Es ist ein unverzichtbares Angebot in der Unterstützungslandschaft des Caritasverbandes Dillingen. Jede Spende zählt für Menschen, welche am Rande unserer Gesellschaft leben.“ Die Tafel Dillingen erreichte in diesem Jahr erst ein Spendenvolumen von rund 30.000 Euro. Daher zähle jeder Euro, um den Betrieb der Tafel zu sichern.



Spenden können auf das Konto des Caritasverbandes für den Landkreis Dillingen überwiesen werden: Sparkasse Dillingen-Nördlingen, BIC: BAYLADEM1DLG, IBAN: DE05 7225 1520 0000 0853 83, Verwendungszweck: Tafel. Weitere Möglichkeiten und Infos gibt es auch unter www.caritas-kirche-spendenportal.de. (AZ)