Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen im Landkreis Dillingen an

Plus Hunderttausende Menschen fliehen laut der UNO aus der Ukraine. Auch im Landkreis Dillingen sind die ersten jetzt angekommen. Das Landratsamt bereitet sich auf mehr vor.

Hunderttausende Ukrainer und Ukrainerinnen haben sich bereits auf den Weg Richtung Westen gemacht. Sie fliehen vor dem Krieg und der Verwüstung im eigenen Land. Wie viele es noch werden, lässt sich schwer abschätzen. Deswegen bereitet sich auch der Landkreis Dillingen auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge vor. Aber wie, wenn man gar nicht weiß, wie viele noch kommen?