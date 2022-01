Die ersten Pollen plagen Allergiker im Kreis Dillingen bereits

Nasskaltes Winterwetter und nur wenig Schnee. So lässt sich der Januar 2022 im Kreis Dillingen beschreiben. Ein Wetter-Rückblick von Benjamin Grimm.

Eigentlich, so sagt es Wetterbeobachter Benjamin Grimm aus Ellerbach, ist der Januar ein Hochwintermonat. Aber dieses Jahr ist alles anders, oder? Zumindest, so Grimm, ist der erste Monat im Jahr 2022 viel zu mild gestartet. Am 4. Januar wurden bei der Fristinger Wetterstation im Donauried beispielsweise tagsüber 13,2 Grad Celsius in der Spitze gemessen.

19 Bilder Mit Salz und Sole gegen Schnee und Eis: Die Räumdienste sind im Kreis Dillingen im Dauereinsatz Foto: Christina Brummer

In Ellerbach und Syrgenstein liegt mehr Schnee

Danach setzte vorübergehend nasskaltes Winterwetter ein. Zeitweise Schneefälle sorgte für ein bisschen für Winterfeeling. "Um mit viel Optimismus eine geschlossene Schneedecke sehen zu wollen, musste man jedoch schon in die höher gelegenen Gebiete im Landkreis Dillingen. So lagen zum Beispiel am 8. Januar in Ellerbach drei Zentimeter und am 9. Januar in Syrgenstein sechs Zentimeter Schnee", so Grimm.

Viel Nebel im Landkreis Dillingen

Danach stellte sich im Landkreis Dillingen über weite Strecken des Monats ruhiges Hochdruckwetter ein. Dies bedeutete für unsere Region, dass es neben freundlichen Abschnitten teils ganztägig durch Nebel und Hochnebel trüb blieb.

Benjamin Grimm Foto: Brummer

Dadurch wurden aber wenigstens ein paar Tage Dauerfrost registriert. Ein trockener und insgesamt zu milder Januar sorgten bereits ab ungefähr Mitte des Monats für den Blühbeginn der Haselnuss und somit den Beginn der Pollensaison. Grimm: "Erst Ende des Monats kam wieder Schwung in die Wetterküche. Mit viel Wind, Regen und Schneefälle am 31. Januar".

