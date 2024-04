Die Feuerwehr im Kreis Dillingen wird bald digital alarmiert

Plus Die Umsetzung kommt gut voran, die neuen "Pager" sollen ab Anfang 2025 eingesetzt werden. Bei der Umrüstung der Sirenen gibt es im Kreis Dillingen noch ein Problem.

Seit Jahrzehnten sei das Thema im Gespräch, sagt der Dillinger BRK-Vorsitzende Wolfgang Piontek. Seit den 2000er-Jahren wird schon darüber diskutiert. "Jetzt kommt sie aber tatsächlich", sagt er und meint damit die digitale Alarmierung der Feuerwehren. Die Augsburger Wehr hat sich dafür im dortigen Glaspalast angesiedelt. Die notwendigen Geräte, die einen Alarm zur richtigen Wehr weiterleiten sollen, müssen aber noch installiert werden. Damit sei man aber voll im Zeitplan, sagt Piontek bei der Sitzung des Dillinger Gemeindetags im Foyer der Syrgensteiner Bachtalhalle. Die digitalen Pager, sprich Funkmeldeempfänger, sollen ab September in Augsburg eingesetzt werden, im Landkreis Dillingen ab dem ersten Quartal 2025. Bis aber die Sirenen digital werden, werde es noch länger dauern. Denn bei denen gibt es laut Piontek ein Problem, das im Kreis Dillingen aufgrund des ehemaligen Kernkraftwerks in Gundremmingen zumindest noch geringer ausfällt, als anderswo.

Denn die Sendeanlage könne "technisch bedingt" erst dann Alarme an die digitalen Empfänger der neuen Sirenen weitergeben, wenn alle im Verbreitungsgebiet umgerüstet sind. Die Alarmierung von digitalen und analogen Sirenen sei nicht zusammen umsetzbar. Der Vorteil für die Wehren im Landkreis Dillingen sei, dass es dort noch 148 Sirenen gebe. Unter anderem, damit die Alarmierung der Bevölkerung im Fall eines atomaren Unfalls in Gundremmingen sichergestellt hätte werden können.