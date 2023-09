Die Feuerwehren im Kreis Dillingen zeigen wieder, was sie können

Am Samstag laden fünf Wehren aus dem Landkreis zur "Langen Nacht der Feuerwehren". Mit Vorführungen wollen sie neue Mitglieder werben. Doch nicht nur das.

Markus Jakob ist wohl einer der jüngsten Feuerwehr-Kommandanten im Landkreis Dillingen. Der 25-Jährige übernahm in Glött vor drei Jahren das Ruder. Das macht ihm Spaß, ist aber nicht immer einfach. "Mir fehlt natürlich im Vergleich zu Kollegen, die schon zehn Jahre Einsätze fahren, die Routine", sagt Jakob. Dennoch sind junge Engagierte wie Jakob wichtig, damit die Wehren auch in kleinen Orten wie Glött überleben können. Um neue Mitglieder zu werben, macht die kleine Wehr bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" mit.

Der rot emaillierte Kochtopf sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Er steht auf einem Gitterrost im Glötter Feuerwehrhaus und wartet auf seinen nächsten Einsatz am Samstag. Jakob und seine Truppe wollen damit einen Fettbrand simulieren. Aus dem kleinen Topf können meterhohe Flammen schlagen. Damit möchte die Feuerwehr darauf aufmerksam machen, welche Gefahren mancherorts lauern. Doch natürlich ist es auch die Faszination für die Flammen, die Besucherinnen und Besucher anlocken soll. Da muss auch die Kulinarik aufs Spektakel abgestimmt sein. In Glött gibt es daher "Feuerburger" und "Goldfritten". Neben dem kulinarischen Angebot und dem Feuerspektakel soll es aber auch ganz praktische Übungen geben, sagt Jakob. So solle man zum Beispiel selbst einmal ausprobieren können, wie ein Feuerlöscher funktioniert. "Viele haben den zu Hause, aber wer weiß schon, wie man ihn benutzt?"

Ein Feuerwehr-Schnuppertag im August stieß auf wenig Resonanz

Doch wie kann man die neue Interessierte motivieren, bei der Feuerwehr mitzumachen? In Glött hat man da schon mit Enttäuschungen umgehen müssen. Im August veranstaltete die Wehr einen Schnuppertag. Alle Jugendlichen habe man per Flugblatt informiert, sie sollten doch mal vorbeischauen und sich über das Ehrenamt informieren. Aufgetaucht sei nur einer, sagt Jakob. "Beschämend für ein Dorf mit über 60 Jugendlichen zwischen zwölf und 17." So formuliert es die Wehr später auf ihrer Instagram-Seite. "Nicht ganz die Resonanz, die wir uns vorgestellt haben", sagt Kommandant Jakob. Mit der Teilnahme an der Langen Nacht möchte die Wehr es deshalb noch einmal versuchen und im Dorf wieder mehr Präsenz zeigen.

Auch Jakob ist als Jugendlicher zur Wehr gekommen. Ein Freund habe bei ihm geklingelt und gefragt, ob er nicht bei einer Übung dabei sein wolle. Seither ist die Leidenschaft fürs Ehrenamt erwacht. Kleine Wehren wie die in Glött mit rund 30 Aktiven müssen natürlich nicht jeden Tag ausrücken. Tagsüber sei es sowieso schwer, genug Aktive im Dorf zu haben, sagt Jakob. "Heute waren wir aber sogar im Einsatz, da sind drei Rinder ausgekommen", sagt Jakob und lacht. Auch das gehört bei der Dorffeuerwehr dazu. Doch für den Kommandanten ist auch eins wichtig: "Wir wollen den Leuten auch wieder mehr klar machen, wofür wir eigentlich da sind." Manche würden denken, man sei nur da, um Ölspuren wegzukehren.

Das ist in Weisingen, Bachhagel, Buttenwiesen und Wittislingen geboten

Präsenz zeigen, das will auch die Wehr in Buttenwiesen. Kommandant Alexander Erdmann und sein Team haben bereits Tage vorher mit den Vorbereitungen angefangen. Dort wird es eine Fahrzeugausstellung mit einer historischen Spritze geben. Zudem hat die Feuerwehr eine große Modenschau vorbereitet unter dem Motto "Feuerwehr früher und heute." Interessierte können zudem einen Brandraum erkunden und bei Schauübungen und Vorführungen zusehen. Auch in Buttenwiesen bestehe das Problem, genug Aktive zu finden, die tagsüber auch im Ort seien. Erdmann hofft, dass rund 200 Besucherinnen und Besucher bei der Langen Nacht der Feuerwehren vorbeischauen. "Wenn später einer hängen bleibt, ist das schon ein riesen Gewinn", sagt Erdmann. In Buttenwiesen und Glött beginnen die Aktionen um 17 und enden um 22 Uhr.

Doch im Kreis sind noch weitere Wehren an Bord. Auch in Weisingen und Bachhagel geht es um 17 Uhr los. In Bachhagel gibt es ebenfalls eine Ausstellung alter Feuerwehrfahrzeuge, eine Fettexplosion und Geschicklichkeitsspiele. Natürlich darf auch hier eins nicht fehlen: der Flammkuchen. In Wittislingen startet die lange Nacht bereits um 15 Uhr. Um 17 Uhr gibt es eine Schauübung und gegen 22 Uhr eine Feuershow mit Feuerspuckern zu bewundern.