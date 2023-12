Landkreis Dillingen

07:10 Uhr

Situation im Kreis Dillingen: "Die Flüchtlingszahlen müssen zeitnah sinken"

Um alle Geflüchteten unterzubringen, muss der Landkreis Dillingen immer wieder Flüchtlingszelte wie hier in Lauingen aufstellen.

Plus Alexandra Bronnhuber und Thomas Veh beschäftigten sich für das Landratsamt mit Fragen rund um die Aufnahme von Geflüchteten. Sie haben Ideen, wie manches besser laufen könnte.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Das Thema Geflüchtete ist derzeit wieder in aller Munde. Sie beschäftigen sich schon länger damit. Wie sieht Ihr Alltag aus?



Alexandra Bronnhuber: Ich bin Integrationslotsin und habe auch eine Unterstützungskraft, die sich hauptsächlich um Dolmetschervermittlung kümmert. Ich bin Ansprechpartnerin für alle ehrenamtlichen Helfer. Zum Beispiel wenn die Helferkreise nicht wissen, wie sie weiter vorgehen sollen. Ich bin aber auch Netzwerkerin. Ehrenamtliche Helfer bekommen bei mir alle Informationen, die sie zur Unterstützung und Integration von Geflüchteten benötigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Was zählt noch zu Ihrem Aufgabengebiet?



Bronnhuber: Ich mache auch Schulungen und Fortbildungen. Wichtig ist für mich, dass wir die Motivation der Ehrenamtlichen aufrechterhalten. Viele haben im Zuge der Pandemie oder wegen des Alters aufgehört. Deshalb versuchen wir auch, neue Ehrenamtliche zu finden. Das Problem dabei ist, dass wir nun auch in Gemeinden Unterkünfte haben, wo es noch nie einen Helferkreis gegeben hat. Und dort versuche ich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Infoveranstaltung abzuhalten und neue Helfer zu finden. Das erweist sich aber wirklich als schwierig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen