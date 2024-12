Jahresrückblick 2024: Die Gastroszene im Landkreis Dillingen ist im Wandel

Klassische Wirtshäuser, Sushi und Steakhouse – im Landkreis Dillingen gab es im vergangenen Jahr viele Neueröffnungen: (von links oben im Uhrzeigersinn) das Gasthaus Becher in Lauingen, das Sakura in Dillingen, „The Flame BBQ“ in Lauingen und „Rocco Pizza“ in Villenbach.

Foto: Montage AZ, Jonathan Mayer, Dominik Bunk, Laura Gastl