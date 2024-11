Die Grundsteuerreform: Was sich für die Bürgerinnen und Bürger ändert

Jeder Eigentümer kennt sie, nur wenige bezahlen sie gerne: die Grundsteuer. Für die Gemeinden ist sie eine zusätzliche Einnahmequelle; und aktuell Thema in jedem Stadt- oder Gemeinderat im Landkreis Dillingen. Denn die Grundsteuerreform, die den ganzen Bund betrifft, hat zur Folge, dass die Hebesätze überall angepasst werden müssen. Für den Freistaat Bayern gelten andere Regelungen. Was das bedeutet? Elisabeth Girsig, Fachbereichsleiterin für Kommunales und Staatliche Rechnungsprüfung am Dillinger Landratsamt, kennt die Details und klärt auf. Ein Überblick.

