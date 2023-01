Die Hausarztsuche ist für Geflüchtete im Kreis Dillingen meist ein großes Problem

Auch ehrenamtliche Helfer schaffen es oft nicht, in der Region einen Allgemeinmediziner für die Flüchtlinge zu finden.

Der Vorsitzende der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration, Georg Schrenk, hält es für lobenswert, dass das Landratsamt Dillingen mit dem inzwischen verteilten Meldevordruck Daten erfassen will, um dem Hausärztemangel zu begegnen. Schrenk weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geflüchtete von diesem Problem in besonderem Maße betroffen seien.

Der Vorsitzende der Dillinger Gruppe sagt, es gehe nicht um Sonderrechte

Der Vorsitzende betont aber gleich zu Beginn seiner Pressemitteilung: "Wir wollen für Geflüchtete, um einem möglichen Missverständnis zu begegnen, keinesfalls Sonderrechte." Allerdings gelinge es meist weder den Flüchtlingen noch den haupt- und ehrenamtlichen Betreuern, Hausärzte zu finden. Geflüchtete, die keine Grundkenntnisse der deutschen Sprache haben, könnten die erforderlichen Gespräche mit den Arztpraxen oder gar der Ansprechstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) gar nicht durchführen, erläutert Schrenk. Sie brauchen seinen Worten zufolge Unterstützung. "Wie aber ehrenamtliche und selbst hauptamtliche Kräfte in der Flüchtlingsarbeit bestätigen werden, schaffen auch sie es meistens nicht, einen Hausarzt für Geflüchtete zu finden", teilt der Vorsitzende mit.

Georg Schrenk weist auf die Probleme von Geflüchteten und Ehrenamtlichen bei der Hausarztsuche hin. Foto: Cordula Homann (Archivbild)

Die Geflüchteten, die eine ärztliche Behandlung brauchen, begeben sich dann in die Sprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung, wo ihnen am Ende der Behandlung meist gesagt werde, dass sie sich einen Hausarzt suchen sollen. Gelegentlich, so Schrenk weiter, wird ein Hausarzt außerhalb Dillingens gefunden, und der betreffende Patient müsse dessen Praxis mithilfe öffentlicher Verkehrsmittel erreichen. Dies stelle oft eine neue Herausforderung dar.

Schrenk erläutert, dass die Unterstützergruppe seit Januar einen ausführlichen Schriftverkehr mit dem Bayerischen Innen- und Gesundheitsministerium sowie den örtlichen Behörden, aber auch Politikern führe. Außer Hinweisen auf die Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, die dem Verein natürlich bekannt sei, und auf die eigene Unzuständigkeit sei bisher nichts herausgekommen. Der Hinweis, Geflüchtete müssten wie andere Bürger und Bürgerinnen auch sich selbst einen Arzt suchen, löse das Problem nicht.

Für die Ehrenamtlichen in Dillingen seien die Erfahrungen demotivierend

Schrenk sagt: "Dass die größtenteils ergebnislose Hausarztsuche gerade für die noch wenigen aktiven Ehrenamtlichen frustrierend und demotivierend ist, scheint nicht in die Vorstellungswelt der für die Geflüchteten zuständigen Stellen in der Staatsregierung zu passen." Dass die ausgefüllten Meldevordrucke zu einer Änderung führen, könne man nur hoffen. "Leider blieben schriftliche Mitteilungen über den Missstand an die KVB ohne Antwort", bedauert Schrenk. (bv mit AZ)

