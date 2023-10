Die "Herbstzeitlose" geht nach Lauterbach und Bächingen

Die Landkreis-Kulturpreise für engagierte Kulturschaffende gehen in diesem Jahr an drei Sängerinnen und einen Sänger, die sich der Mundart verschrieben haben.

Passend in den Tagen der Landkreis Kulturtage „Kultur und Wir“ gab es am Mittwochabend den Festakt zur Verleihung des Kulturpreises „Herbstzeitlose“ für Kulturschaffende. Zeitlos, dauerhaft, so sei deren Engagement für die Region, für die Heimat, betonte Heinz Gerhards, der Vorsitzende des Vereins Kultur und Wir.

Für den Preis können Einzelpersonen, aber auch Personengruppen aus der Kulturwelt vorgeschlagen werden. In diesem Jahr gab es neun Vorschläge, unter denen die Jury einen Preisträger bestimmen musste. Die Jury entschied sich für Wilhelm Rochau und den Lauterbacher Dreigesang. Im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Dillingen wurden die Geehrten von Landrat Markus Müller begrüßt. Als Trophäe gab es für die Preisträger das bekannte Glaskunstwerk mit einer Blumenzwiebel, die die Bedeutung von Kultur symbolisiert. Denn wie aus einer Blumenzwiebel immer wieder eine schöne Blüte erwachsen kann, so schafft die Kultur für die Gesellschaft auch immer wieder neue "Blüten". Die Skulptur ist aber nicht alles, die "Herbstzeitlose" ist mit 3000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird von den Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Dillingen gestiftet.

"Mit schwäbischer Hartnäckigkeit": Wilhelm Rochau ausgezeichnet

Ingrid Krämmel hielt auf Wilhelm „Willi“ Rochau die Laudatio und sagte: „Mit schwäbischer Hartnäckigkeit behandelst du die wichtigen Themen des bäuerlichen Lebens, um sie verschiedenen Generationen nahezubringen.“ Sei es mit dem Mooseum in Bächingen, das er mit seiner Beharrlichkeit und engagierten Mitarbeitern aufbaute und am Leben hält, als auch durch gemeinsames Singen und Gstanzl-Singen das diesen Ort prägt, an dem er als Bewahrer heimischer Kultur wirke. „Lieber Willi, du hast es dir verdient.“

Als Dankeschön gab Rochau dann zusammen mit Reinhold Wilhelm vom Förderverein Mooseum auch in gewohnter Manier ein Gstanzl für seine Bächinger zum Besten.

Die "Herbstzeitlose" für den Lauterbacher Dreigesang

Warum es sich auch der Lauterbacher Dreigesang, ein Trio bestehend aus Johanna Wech, Ulrike Heindl und Marlies Landherr, verdient habe, diesen Preis am „Höhepunkt der Landkreis Kulturtage“ zu erhalten, erläuterte Laudator Leo Schrell: Angefangen hätten die Damen in einem Alter, in dem man eher in Discos gehe, statt schwäbische Volksmusik zu singen. Und dies führten sie seit über mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich und wichtig für das kulturelle Gut der Region fort, bis hin zu Auftritten im Bayerischen Fernsehen.

Lesen Sie dazu auch

„Wir fühlen uns sehr geehrt“ und mit einem musikalischen „Aber heit is a dag, der mi gfreit…“, gaben sie dieser Ehre und Freude ihren besonderen persönlichen Ausdruck. Mit ihrem „Ein Likörchen für das Frauenchörchen, das ist schöner als Applaus, als so mancher Blumenstrauß…“ sangen sie die Gäste der kurzweiligen Feierstunde hinein in den gemütlichen Teil des Abends, den die Lauinger Gitarren- und Hackbrettmusik unter Leitung von Peter Lang umrahmte.

Info: Erstmals wurde die "Hersbtzeitlose" im Jahr 2011 an Alois Sailer und in der Folge alle zwei Jahre zu den Kulturtagen im Landkreis Dillingen überreicht. Die bisher Ausgezeichneten sind Alois Sailer, das Stadeltheater Lauingen, Helmut Sauter, Josef Regensburger, Alfred Sigg, Marianne Rieder und Ingrid Philipp. Zuletzt erhielt mit der Kulturkneipe Chili in Dillingen im Jahr 2021 das Team einer Kulturstätte den Preis.