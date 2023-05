Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Die Jugend im Kreis Dillingen liebt ihre Heimat, übt aber auch Kritik

Im Rahmen der Zam-Studie wurden Jugendliche in 16 Gemeinden im Kreis Dillingen befragt. Das Bild zeigt die Veranstaltung in Wortelstetten.

Plus Über zwei Jahre hat der Kreisjugendring im Kreis Dillingen Jugendliche befragt, um herauszufinden, was sie an ihrer Heimat schätzen – und was sie stört.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Die Vorzeichen für die Jugendstudie "Zam" hätten schlechter nicht sein können: Kaum war das Projekt im Jahr 2020 gestartet, brach die Pandemie über das Land hinein. Eigentlich hatten die Projektträger, der Kreisjugendring (KJR) und Donautal Aktiv, auf die Jugendlichen zugehen wollen, sie dort "abholen", wo sie sich aufhalten. "In freier Wildbahn", wie KJR-Geschäftsführer Boris Schenk es mit einem Augenzwinkern formuliert. Das war bekanntlich dann längere Zeit nicht möglich. Dennoch ist es – unter Pandemie-Vorzeichen – gelungen, 1055 Jugendliche in 16 Gemeinden zu befragen. Die Ergebnisse sind teils überraschend, denn: Die Jugendlichen im Kreis haben keine übertriebenen Wünsche an die Politik und schätzen ihre Heimat. Viele wollen auch gerne bleiben. Eine Gruppe zieht es aber eher weg als andere.

Im Jugendhilfeausschuss des Landkreises stellte KJR-Geschäftsführer Boris Schenk am Montag die Ergebnisse der mit Geldern der EU und des Freistaats geförderten Jugendumfrage "Zam" vor. Das Fazit: "Wir haben rausgefunden, dass es den Jugendlichen gut geht und dass sie zufrieden sind mit ihrem Landkreis, ihrer Stadt oder ihrer Gemeinde", sagte Schenk. Also alles gut? "Das wäre zu kurz gedacht." Häufig schaue man nur, wie viele Menschen unterm Strich im Landkreis lebten, ob sie mehr oder weniger würden, so Schenk. Doch betrachte man die Zahlen genauer, falle auf, dass eben nicht alles gut sei. Denn der Anteil der zwölf bis 18-Jährigen verringere sich immer weiter, während der der über 65-Jährigen erheblich steige. Man brauche junge Leute vor Ort, die bestimmte Aufgaben übernehmen, etwa in der Pflege.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen