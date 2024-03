Die KJLB in Dillingen feiert eine etwas andere Osternacht

Bereits zum 48. Mal findet heuer die Jugendosternacht der Katholischen Landjugendbewegung in Dillingen statt.

Attraktive Jugendarbeit und langgehegte Traditionen, wie das funktionieren kann, will die Katholische Landjugendbewegung (kurz KLJB) jedes Jahr am Ostersonntag mit ihrer Osternacht beweisen. Sie findet am 31. März um 5 Uhr in der Dillinger Studienkirche statt. “Das Faszinierende daran ist: Es ist eine Osternacht, ja, aber immer anders“, erklärt Martin Bihlmayr, Referent im Diözesanverband Augsburg und selbst aus dem Landkreis Dillingen. Und genau diese Anpassungsfähigkeit, diese Offenheit und Vielseitigkeit seien es wohl auch, die den Reiz der Jugendosternacht ausmachen – und das inzwischen seit vielen Jahrzehnten.

Der Überraschungseffekt spiele mit Sicherheit eine Rolle, glauben die Organisatoren. Und nicht nur das. Es sei auch die Zielsetzung „Glaube erfahrbar zu machen“, Impulse und Denkanstöße zu setzen. So bleibe auch der Flyer zur diesjährigen Osternacht, der in erster Linie über die sozialen Netzwerke verbreitet wird, bewusst geheimnisvoll und verrate dem Betrachter nicht alles, was ihn erwarte. Zu erkennen ist dabei deutlich ein Leuchtturm in rauer, stürmischer See – und eine Sprechblase mit dem diesjährigen Thema „Jesus das Licht der Welt”.

Bernd Udo Rochna zelebriert die Osternacht in Dillingen

Zelebriert wird der österliche Gottesdienst vom Diözesanseelsorger der KLJB Augsburg, Bernd Udo Rochna, der auch die Leitung der Jugendstelle Donauwörth innehat. Unterstützt wird er von seinem Vorgänger Gerhard Höppler, der bereits als Jugendlicher hier die Schulbank drückte und in seiner Kaplanszeit in der Pfarreiengemeinschaft Wertingen eingesetzt war. Später engagierte sich Höppler als Seelsorger in der Landjugend im Kreis Dillingen.

Die beiden haben auch in diesem Jahr wieder tatkräftige Unterstützung. „Wir freuen uns auch heuer, neben unseren Referenten und Referentinnen der Diözesanstelle Augsburg, die uns nach Kräften unterstützen, junge Freiwillige gefunden zu haben, die mitmachen, mitorganisieren und mitgestalten“, freut sich Rochna. Dabei werde ein Part auch in diesem Jahr sicher wieder eine entscheidende Rolle spielen: die kunstvolle Illumination (Beleuchtung) der wunderschönen Studienkirche. „Da ist Gerhard ein absoluter Spezialist“, verkündet Rochna mit einem strahlenden Lächeln. „Das wird sicher wieder spektakulär“, verspricht der Seelsorger. Ganz besonders stimmungsvoll verspricht die Osternacht damit auf alle Fälle zu werden.

Zur Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in der Diözese Augsburg: Sie ist ein Jugendverband mit etwa 3500 Mitgliedern. Die KLJB vertritt die Interessen junger Menschen in ländlichen Räumen und engagiert sich in Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Jugendlichen setzen sich für eine gerechte und zukunftsfähige Welt ein. Der Vorstand der KLJB Augsburg besteht zurzeit aus Raphael Heinze, Eva-Maria Konrad, Christian Wüst, Fabian Schneider und Bernd Udo Rochna. (AZ)