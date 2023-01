Die Krankmeldung gibt es jetzt digital auf Knopfdruck

Den gelben Schein zur Krankmeldung gibt es ab Januar nicht mehr. Auch die Zustellpflicht an den Arbeitgeber entfällt. Was das für Menschen im Kreis Dillingen bedeutet.

Der Januar macht alles neu oder anders: Seit dem neuen Jahr gelten in vielen Bereichen neue Regeln, auch im Gesundheitsbereich. So hat ab sofort der gelbe Schein für gesetzlich Krankenversicherte ausgedient. Seit Januar ersetzt die elektronische Krankschreibung (eAU) vollständig die bisherige Krankmeldung auf Papier. Damit entfällt jetzt auch die Zustellpflicht an den Arbeitgeber. "Bislang bestand die Krankmeldung aus mehreren Durchschlägen – jeweils für den Arbeitgeber, den Versicherten und die Krankenkasse", so Hermann Hillenbrand, Direktor der AOK in Günzburg, in einer Pressemitteilung.

Mit dem neuen "Zettel" wird die Meldung direkt von der Arztpraxis verschlüsselt an die Krankenkasse gesendet. Dadurch erübrigt sich die Zustellpflicht an die Kasse und ebenso die Zustellpflicht an den Arbeitgeber. Dieser ruft die Daten direkt bei der Krankenkasse ab. "Die Übermittlung per Knopfdruck entlastet die Patienten und Patientinnen, die sich so voll auf ihre Genesung konzentrieren können", so Hillenbrand weiter.

Wer krank ist, muss es weiter dem Arbeitgeber melden

Zudem vereinfacht und beschleunigt der digitale Weg die Verarbeitung bei der Krankenkasse, sodass etwa das Krankengeld an die Versicherten schneller ausgezahlt werden kann. Sollte die elektronische Übermittlung aus der ärztlichen Praxis an die Krankenkasse einmal aus technischen Gründen nicht möglich sein, kann man dort auch eine Papierbescheinigung ausstellen, steht es weiter in der Pressemitteilung. Diese reichen die Versicherten dann bei ihrer Krankenkasse ein. Auf Wunsch der Versicherten kann für die eigenen Unterlagen weiterhin ein Papierausdruck erstellt werden.

Die Mitteilungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber gilt nach wie vor: Alle Arbeitnehmenden, die arbeitsunfähig sind, müssen dies ihrer Firma unverzüglich mitteilen und auch die voraussichtliche Krankheitsdauer angeben. "Am besten ist es, gleich nach dem Aufstehen und zusätzlich nach dem Arztbesuch in der Firma anzurufen und sich krankzumelden. Beschäftigte sind jedoch nicht verpflichtet, die Art der Erkrankung und die Krankheitssymptome anzugeben", sagt Hermann Hillenbrand. Dauert die Arbeitsunfähigkeit (AU) länger als drei Kalendertage, sind die Erkrankten verpflichtet, die AU ärztlich feststellen zu lassen, sofern es keine andere betriebliche Regelung gibt. Der Arbeitgeber kann ein ärztliches Attest allerdings auch schon früher verlangen. Dauert die Erkrankung länger an, als im Attest angegeben, muss dies erneut ein Arzt oder eine Ärztin bestätigen.

Man muss bei Krankschreibung nicht das Bett hüten

Wer krankgeschrieben ist, muss nicht die ganze Zeit das Bett hüten – es sei denn auf ärztliche Anordnung. "Grundsätzlich ist während einer Arbeitsunfähigkeit alles erlaubt, was den Heilungsprozess nicht beeinträchtigt, gefährdet oder verzögert", so Hermann Hillenbrand weiter in der Pressemitteilung.

Lesen Sie dazu auch

Es ist zum Beispiel in Ordnung, Notwendiges einzukaufen oder spazieren zu gehen, wenn dies der Genesung förderlich ist. "Generell ist es sinnvoll, die behandelnde Ärztin oder den Arzt zu fragen, was empfehlenswert oder zulässig ist", rät Hermann Hillenbrand. Bei starkem Fieber ist es beispielsweise nicht ratsam, sich hinters Steuer des Autos zu setzen oder Sport zu treiben. Bei manchen Erkrankungen kann maßvolle Bewegung dagegen sogar dazu beitragen, dass man schneller gesund wird. Allerdings sollte man sich dabei nicht überanstrengen. (sb mit AZ)