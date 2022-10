Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen brauchen dringend eine Geldspritze

Plus Die beiden Krankenhäuser benötigen zusätzlich mehrere Millionen Euro, um die Liquidität zu sichern. Wie Landrat Markus Müller das Problem lösen will.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Eine E-Mail mit außergewöhnlichem Inhalt hat das Dillinger Landratsamt am Freitagmorgen verschickt. In der Einladung zur Kreisausschuss-Sitzung am Montag, 7. November, ist folgender Tagesordnungspunkt angeführt: "Beratung über den Nachtragshaushalt 2022". Dass der Landkreis Dillingen einen Nachtragshaushalt erlassen muss, hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. Der Grund: Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen mit ihren knapp 1000 Beschäftigten brauchen dringend eine Geldspritze, um die Liquidität zu sichern. Landrat Markus Müller bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion das Finanz-Problem. "Wir benötigen bis zum Jahresende mehrere Millionen Euro, um den Liquiditätsengpass zu schließen", sagt der neue Landkreischef, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Nach Informationen unserer Redaktion stehen etwa 6,5 Millionen Euro im Raum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen