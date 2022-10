Die Kreisverkehrswacht Dillingen sorgt mit vielen Aktionen für mehr Sicherheit

Tobias Guffler wird als Vorsitzender bestätigt. Der scheidende Geschäftsführer Josef Endres bedauert den Mitgliederschwund der vergangenen Jahre.

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Dillingen, Tobias Guffler, hat bei der Jahreshauptversammlung Bilanz gezogen. Er nannte mehrere Aktionen des Vereins wie die Neuerstellung der Christophorus-Aufkleber, den Bezug des neuen Lagerraums, den die Stadt Dillingen zur Verfügung gestellt hat, und die Aufstellung von zehn Plakattafeln im Landkreis. Auch das Sicherheitstraining "Könner durch Erfahrung", die Erneuerung der Ausstattung des Anhängers und die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage für das Sicherheitstraining wurden erwähnt.

Seit Jahren, so Guffler, werden fast die kompletten Kosten für das Lehrmaterial der Radfahrausbildung der Viertklässler übernommen. 546 Lotsen (254 Elternlotsen, 98 Schülerlotsen und 194 Schulbuslotsen) werden betreut. Ein Lotsendienst wurde in der Grundschule Schwenningen eingerichtet, Rausch- und Drogenbrillen wurden angeschafft, bilanzierte der Vorsitzende und nannte auch den Kauf eines gebrauchten Überschlagsimulators.

Gunther Hetz trug den Kassenbericht vor. Bei den Neuwahlen des Vorstandes übernahmen Oberbürgermeister Frank Kunz und Landrat Markus Müller die Wahlleitung. Der neue Vorstand lautet: 1. Vorsitzender Tobias Guffler, 2. Vorsitzender Roland Hungbaur, Kassenwart Gunther Hetz, Geschäftsführer Markus Vogel, Schriftführerin Hildegunde Risse-Scherm, Beisitzer Elias Nussbaum.

Kunz und Müller stellten laut Pressemitteilung die herausragende Arbeit der Kreisverkehrswacht Dillingen in Bezug auf die Verkehrssicherheit heraus. Sie lobten die Anschaffung eines eigenen Überschlagsimulators. Oberbürgermeister Kunz überreichte zudem einen Scheck der Stadt Dillingen an die Verkehrswacht. Landrat Müller erklärte sich wie sein Vorgänger bereit, die Schirmherrschaft zu übernehmen.

Geschäftsführer Josef Endres nimmt Abschied

Der langjährige Geschäftsführer Josef Endres sprach in seiner Abschiedsrede davon, dass er bereits mit 39 Jahren zur Kreisverkehrswacht gekommen sei. Er habe innerhalb der vergangenen 20 Jahre viel miterlebt. Unter anderem sei die Mitgliederzahl inzwischen halbiert. Kommunale Mandatsträger rücken seinen Worten zufolge nicht nach, und diese kündigen laut Pressemitteilung sofort die Mitgliedschaft, sobald sie dieses Amt nicht mehr innehaben. Ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von zehn Euro im Jahr könne hier angesichts der enormen Leistungen der Kreisverkehrswacht nicht der Grund sein, eher ein mangelndes Wissen darüber, wofür die Verkehrswachten stehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Vorsitzender Guffler zeichnete bewährte Kraftfahrer mit dem Goldenen Lorbeerblatt (50 Jahre für vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr) aus: Brigitte Frank (stellvertretend der Ehemann), Günter Krist und Franz Kohler (nicht anwesend). Zum Ehrenmitglied wurden der langjährige Geschäftsführer Josef Endres und der ehemalige Beirat Otto Marchner ernannt. Marchner, der krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnte, verfolgt heute noch im hohen Alter aufmerksam das Geschehen im Straßenverkehr. Zum Abschluss teilte Landrat Müller mit, dass er Mitglied der Kreisverkehrswacht werden möchte. Auch die Schulamtsdirektorin Beate Bschorr-Staimer und die neue Verkehrsbeauftragte des Landkreises Elisabeth Sturm baten um Mitgliedsanträge. (AZ)