Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Die letzten Panzerschilder verschwinden im Landkreis Dillingen

Plus Vor drei Jahrzehnten wurden Gewichtszeichen für Militärfahrzeuge der Nato entfernt. Die letzten Zeugen vom Kalten Krieg verschwinden nun auch in der Region.

Von Günter Stauch

Ein winterkalter Vormittag im idyllischen Kesseltal. An der Bissinger Brücke Richtung Gaishardt, einem von insgesamt 17 Ortsteilen der Marktgemeinde, hängen sie. Noch. Doch gleich rückt Kreisbauhof-Mitarbeiter Winfried Hämmerle an, um das dort installierte Schilderpaar abzuhängen. Der in leuchtendem Orange gekleidete Streckenwart steigt die Aluleiter hinauf und geht dann mit 18-Volt-Akku-Schlagschrauber und Mehrkantring-Schlüssel ans Werk. Gelbe Schilder mit schwarzen Zahlen wie 40, 50 oder 100, Linien, Pfeile und Piktogramme von Lastwagen und Panzern: Von den rund 25 Millionen Verkehrszeichen an deutschen Straßen zählen sie wohl zu den eigenartigsten Hinweisen am Fahrbahnrand. Ausgerechnet mitten im neuen "Kalten Krieg" demontiert der Bissinger in Minutenschnelle ein Relikt des alten Konflikts zwischen West und Ost des vergangenen Jahrhunderts.

