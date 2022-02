Landkreis Dillingen

Lockerungen: Verhaltene Freude bei den Gastronomen im Kreis Dillingen

Plus Die Wirte reagieren unterschiedlich auf die angekündigten Corona-Lockerungen. Das hat mit dem Personal, verschobenen Hochzeiten und Kesselfleisch zu tun.

Von Simone Bronnhuber und Elli Höchstätter

Ständig wechselnde Vorschriften, keine klare Perspektive. Es waren harte Zeiten für die Verantwortlichen in der Gastronomie. Einige Wirte gaben sogar ganz auf. Doch nun gibt es Lockerungen. Ab 4. März dürfen auch Ungeimpfte, wenn sie einen negativen Test vorweisen, wieder an den Tischen in den Lokalen Platz nehmen. Ab 20. März sollen alle tief greifenden Schutzmaßnahmen entfallen, wenn es die Lage in den Krankenhäusern zulässt. Ist das nun der große Befreiungsschlag? Wird es nun etliche Hochzeiten und Feiern geben? Wir haben dazu einige Wirte im Landkreis befragt.

