Die Maisernte im Landkreis Dillingen leidet unter der extremen Trockenheit

Plus Der Mais auf einigen Feldern im Landkreis Dillingen ist mickrig und verdorrt. Manche Landwirtinnen und Landwirte kämpfen mit Verlusten von bis zu 50 Prozent.

Die einen sind noch grün, die einen dürr und die anderen schon abgeerntet - die Maisernte im Landkreis Dillingen wird dieses Jahr von der Trockenheit durcheinandergewirbelt. Das bestätigt Eugen Bayer, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands: "Dieses Jahr haben wir schon Mitte August teilweise mit der Ernte begonnen." Sonst startet diese ab Mitte September und dauert etwa einen Monat. Bis dahin ist wahrscheinlich nun schon ein Großteil erledigt. Zwar gab es Bayer zufolge mal trockene Jahre, aber bisher musste der Mais noch nie so früh geerntet werden. Die wegen der Klimakrise immer steigenden Temperaturen haben dieses Jahr zu extremer Trockenheit auch im Landkreis Dillingen geführt.