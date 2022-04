Landkreis Dillingen

13:00 Uhr

Die Mangelverwaltung in den Kliniken Dillingen und Wertingen

Plus Die Corona-Inzidenz sinkt, doch in den Kliniken in Dillingen und Wertingen sinkt die Belastung nicht, im Gegenteil. Über die aktuelle Situation berichtet Dr. Wolfgang Geisser, der ärztliche Direktor.

Seit dieser Woche sinkt die sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ganz allmählich. Doch in den beiden Krankenhäusern nimmt die Belastung der Kreiskliniken noch nicht ab. "In beiden Kliniken haben wir bis Mitte März die Isolationsbereiche für Menschen mit einer Corona-Infektion kontinuierlich erweitert", schildert der ärztliche Direktor, Chefarzt Dr. Wolfgang Geisser, die Sitation. Aktuell seien die Patientenzahlen stabil. Man müsse die vorgesehenen Bereiche wohl nicht noch weiter vergrößern.

