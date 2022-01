Die Polizei hat in der Silvesternacht im Kreis Dillingen einiges zu tun

Bis zum Jahreswechsel hat die Dillinger Polizei in der Silvesternacht wenig zu tun, doch dann häufen sich die Einsätze. In Gundelfingen attackiert ein 57-Jähriger Feuerwehrmänner.

Trotz des Verkaufsverbots für Silvesterfeuerwerk sind zu Neujahrsbeginn auch im Landkreis Dillingen viele Raketen und Böller gezündet worden. "Rund um die Dienststelle der Polizeiinspektion Dillingen wurde viel geschossen", teilte ein Beamter auf Anfrage unserer Redaktion mit. Bis um Mitternacht sei es auf der Dienststelle sehr ruhig gewesen, doch dann häuften sich die Einsätze. "Es war einiges los", hieß es bei der Polizei.

Gundelfinger packt einen Feuerwehrmann am Arm und beleidigt einen anderen

In Gundelfingen etwa sind Feuerwehrleute von einem Mann attackiert worden. Kurz nach dem Jahreswechsel hatte die Gundelfinger Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Brenzaue ausrücken müssen. Als die Feuerwehrleute mit Sondersignalen vor Ort eintrafen, stellten sie glücklicherweise lediglich den Brand einer Thujahecke fest. Allerdings war laut Polizeibericht ein Anwohner eines anderen Grundstückes nicht mit der Anwesenheit der Feuerwehr einverstanden. Er riss nach Angaben der Polizei die Tür eines Löschfahrzeugs auf und packte einen Feuerwehrmann so fest am Arm, dass dieser Schmerzen erlitt. Einen anderen Feuerwehrmann im Löschfahrzeug beleidigte der 57-jährige und hinderte die Feuerwehrleute samt Kommandant an der Aufnahme der Löscharbeiten.

Erst beim Eintreffen weiterer Einsatzkräfte und der Polizei ging der Mann auf sein eigenes Grundstück zurück. Er hat sich nun aufgrund von Körperverletzung, Nötigung sowie Beleidigung zu verantworten. Der Heckenbrand konnte anschließend gelöscht werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die beiden Feuerwehrleute, die von dem 57-Jährigen angegangen worden waren, blieben glücklicherweise unverletzt und einsatzfähig.

Cannabis im Auto und in der Wohnung eines 21-Jährigen gefunden

Gegen 3 Uhr kontrollierte die Polizei einen 21-jährigen Autofahrer aus Lauingen in Gundelfingen. Die Beamten fanden dabei eine geringe Menge Cannabis im Auto des jungen Mannes. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei dann noch mehr Cannabis. Der junge Mann hat sich nun aufgrund eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

In den Morgenstunden des Neujahrstages bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Dillingen einen Schaden auf der Verkehrsinsel vor dem Dillinger Landratsamt, der augenscheinlich von einem Verkehrsunfall herrührte. Der Unfallverursacher hatte sich zunächst nicht gemeldet. Einige Zeit später erschien ein 36-jähriger Dillinger auf der Dienststelle und wollte einen Schaden an seinem Auto melden. Der Mann gab an, dass er über ein bereits auf der Straße liegendes Verkehrsschild gefahren sein will. Bei einer Begutachtung der vermeintlichen Unfallspuren am Wagen des Mannes ergaben sich jedoch Ungereimtheiten und Hinweise darauf, dass es sich dabei wohl eher um das unfallflüchtige Fahrzeug samt Fahrer handeln könnte. Sowohl belastende als auch entlastende Spuren und Beweise sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Darüber hinaus hatte die Polizei einige weitere Einsätze wegen übermäßigen Alkoholkonsums. Dabei war es unter anderem zu Streitigkeiten gekommen. Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln musste die Polizei in der Silvesternacht nicht ausrücken. (mit pm)