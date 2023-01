Die Schockanrufe im Landkreis Dillingen häufen sich

Erneut rufen Betrüger Bürger und Bürgerinnen im Kreis Dillingen an. Die Polizei informiert über die Betrugsmaschen.

Mehrere Landkreisbürger haben am Dienstag sogenannte „Schockanrufe“ bisher unbekannter Betrüger erhalten. So gab sich eine bisher unbekannte Frau laut Polizeibericht einem Dillinger gegenüber telefonisch als dessen Tochter aus und trug mit weinerlicher Stimme vor, in einen Unfall verwickelt worden zu sein.

Mann reicht Telefonhörer an echte Tochter weiter

Nachdem der Mann den Telefonhörer an seine echte Tochter weitergereicht hatte, beendete die Betrügerin den Telefonanruf.

In einem anderen Fall wurde eine Holzheimerin ebenfalls von einer weinenden Unbekannten angerufen. Auch diese gabe sich als Tochter aus und behauptete, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Als die Holzheimerin nachhakte und mehrfach nach dem Namen der Anruferin fragte, beendete diese ebenfalls das Telefonat.

Eine Einwohnerin aus Bissingen wurde vormittags von einer unbekannten Betrügerin angerufen. Diese behauptete unter Tränen, jemanden totgefahren zu haben und fragte die Frau, ob es sich dabei um die Mutter oder um die Tochter der Angerufenen handelt. Daraufhin wurde das Telefonat an einen angeblichen Beamten der Bundespolizei übergeben. Nach kurzer Zeit beendete das Betrüger-Duo dann von selbst das Telefongespräch.

Dillingerin durchschaut die Betrugsmasche

Gegen Nachmittag erhielt eine Dillingerin über ein soziales Netzwerk eine Nachricht, dass das Handy ihrer Tochter defekt sei. Sie wurde angewiesen, eine Rechnung in Höhe von 1890,99 Euro auf ein deutsches Bankkonto zu überweisen. Die Frau durchschaute die Betrugsmasche jedoch. In allen Fällen erstatteten die Angerufenen Betrugsanzeige bei der Polizeiinspektion in Dillingen. (AZ)