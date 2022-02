Landkreis Dillingen

Die SPD im Kreis Dillingen nominiert niemanden für die Landratswahl

Die SPD im Landkreis Dillingen schickt niemanden zur Landratswahl am 15. Mai in Dillingen ins Rennen. Stattdessen will sie Gespräche mit den Kandidaten von CSU und Freien Wählern aufnehmen.

Unter dem Eindruck der schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine beriet der SPD-Unterbezirksvorstand über die Nominierung eines eigenen Landratskandidaten mit dem Ergebnis, dass die SPD keinen Kandidaten ins Rennen schicken wird. MdB Christoph Schmid nahm auf der Heimfahrt von Berlin aus dem Zug an der Sitzung teil und informierte über die aktuelle Entwicklung in der Ukraine durch den grundlos durch Putin befohlenen kriegerischen Angriff. UB-Vorsitzender Dietmar Bulling berichtete über die Bemühungen um einen Landratskandidaten der SPD. Trotz zahlreicher Gespräche mit verschiedenen geeigneten Personen sei es nicht gelungen, jemand für eine Kandidatur zu gewinnen. „Bei der CSU-lastigen Wählerstruktur im Landkreis überlegt es sich natürlich jeder, der einen guten Job hat, ob er sich einen kräftezehrenden Wahlkampf antut“, gab Bulling auch laut einer Pressemitteilung zu bedenken. Gespräche mit Müller und Mettel Der Vorstand war sich einig, dass es keinen Sinn macht, nur deshalb jemand ins Rennen zu schicken, um auch einen Kandidaten präsentieren zu können. Es ist jedoch beabsichtigt, mit den Landratskandidaten Müller und Mettel Gespräche zu führen, um sich über deren Vorstellungen zur künftigen Kreispolitik informieren zu lassen. „Die Schuld am Krieg gegen die Ukraine trägt allein Putin, der die ausgestreckte Hand der westlichen Länder ausgeschlagen hat, um zu seiner Machterhaltung eine eiskalte Territorialpolitik aus dem letzten Jahrhundert zu betreiben“, stellte Christoph Schmid klar. Alle Bemühungen um eine vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaft in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Zerfall der Sowjetunion seien ad absurdum geführt worden. Einen aus der SPD erinnert Putin an Hitler Für Deutschland wie auch für Europa bedeute dies, dass man bedauerlicherweise Sicherheit wieder mehr auch unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung betrachten müsse. Anstatt internationale Abrüstung stehe plötzlich wieder zur Debatte, wie Russland davor abgeschreckt werden kann, nach der Vereinnahmung der Krim und der Ukraine auch noch weitere Gebiete und Staaten in seine Gewalt zu bekommen. Lesen Sie dazu auch Landkreis Dillingen Plus 93 Prozent stimmen für Christoph Mettel als Landratskandidat der Dillinger CSU

Landkreis Dillingen Warum Grünen-Vorsitzende Lettenbauer nicht Landrätin im Kreis Dillingen werden will

Landkreis Dillingen Die Freien Wähler im Kreis Dillingen präsentieren ihren Landratskandidaten Hubert Probst erinnerte das Vorgehen Putins, der Welt nur friedliche Absichten vorzumachen und heimlich schon längst fertige Kriegspläne in der Tasche zu haben, an das Vorgehen Hitlers, um den zweiten Weltkrieg anzuzetteln. Wenn Putin angeblich eine Entnazifizierung in der Ukraine beabsichtige, so müsse er als erstes bei sich selbst anfangen. Christoph Schmid betonte laut Pressemitteilung schließlich, dass Deutschland fest an der Seite seiner NATO-Bündnispartner im Osten, die verständlicherweise große Angst vor der Bedrohung durch russische Truppen hätten, stünde. (pm)

