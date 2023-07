Landkreis Dillingen

Die Wanderer-Orgel kommt nach Dillingen

Plus Das Programm für die Landkreis-Kulturtage steht fest. Mit dabei sind regionale Künstler, alte Filmaufnahmen aus Wertingen und ein großes Instrument. Ein Ausblick.

Von Philipp Nazareth

Es gibt Instrumente, die eignen sich eher schlecht, um mit ihnen herumzureisen. Man denke nur an das Alphorn, das mit seinen bis zu vier Metern Länge in keinen gewöhnlichen Kofferraum passt – geschweige denn in ein Zugabteil. Bei einer Orgel kommt man erst gar nicht auf die Idee, das Instrument könne auf irgendeine Art und Weise seinen Platz wechseln. Üblicherweise kommen Musikerinnen und Publikum zur Orgel, und nicht umgekehrt. Doch es gibt sie, diese mobilen Orgeln. Und ein besonders imposantes Exemplar kommt nun nach Dillingen. Basilikaorganist Axel Flierl wird auf dem Instrument spielen, das Konzert im Oktober ist einer der Höhepunkte bei den diesjährigen Landkreis-Kulturtagen. Kulturinteressierte können sich auf rund 50 Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur und vielem mehr freuen.

Wanderer-Orgel muss mit dem Lkw nach Dillingen gebracht werden

Organist Flierl wird mit der Wanderer-Orgel am 21. Oktober im Dillinger Stadtsaal auftreten. Das Konzert findet gemeinsam mit dem Orchester Symphony Prague statt. Dem ausrichtenden Verein "Kultur und Wir" ist mit dem Auftritt ein echter Coup gelungen. Wie der Vorsitzende Heinz Gerhards bei der Vorstellung des Programms am Freitag sagt, wird die Orgel mit einem Lkw nach Dillingen gebracht und vor Ort aufgebaut. Das Instrument, das der italienische Organist Paolo Oreni von drei Orgelbaufirmen hat anfertigen lassen, besteht aus ausrangierten Orgelpfeifen aus ganz Europa. Sie ist die größte transportfähige Orgel der Welt.

