Die Zahl der Beschäftigten nimmt im Landkreis Dillingen zu

1377 Menschen sind im September im Landkreis Dillingen arbeitslos gemeldet - sechs weniger als im August. 181 Arbeitslose sind aus der Ukraine.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen beträgt im September erneut 2,5 Prozent wie im Vormonat, liegt aber über dem Vorjahreswert von 2,3 Prozent. Derzeit sind nach Angaben der Donauwörther Arbeitsagentur in der Region 1377 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind sechs weniger als vor einem Monat und 98 mehr als vor einem Jahr. 181 Arbeitslose besitzen laut Pressemitteilung die ukrainische Staatsangehörigkeit, erläutert Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Die Beschäftigung nimmt weiter zu

Trotz schwierig werdender Bedingungen nimmt die Beschäftigung weiter zu. Nach den neuen Beschäftigungsdaten stieg im Landkreis die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von März 2021 auf März 2022 um 276 (plus 0,8 Prozent). In diesem Monat haben wieder ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Studierende eine Ausbildung oder Beschäftigung angetreten und meldeten sich deshalb aus der Arbeitslosigkeit ab. So geht in der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen die Arbeitslosigkeit um 14 bzw. 8,6 Prozent zurück. "Für den Oktober erwarten wir eine Fortsetzung der Entwicklung, da sich dann auch die Studierenden zum Semesterbeginn abmelden“, berichtet Paul. Die Arbeitgeber suchen seinen Worten zufolge weiter intensiv nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften.

Von den Arbeitgebern wurden im September 159 neue Arbeitsstellen gemeldet, 16 mehr als im August und 52 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit im Landkreis Dillingen 917 freie Arbeitsstellen. Bei rund 81 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen laut Pressemitteilung auf Fachkraftniveau und höher. Die Top-Zehn-Bereiche, in denen Personal gesucht wird, sind: Lager, Verkauf, Metallbau, Büro- und Sekretariat, Schweiß- und Verbindungstechnik, Maschinen- und Anlagenführung, Metallbearbeitung, Maschinenbau, Berufskraftfahrer und Berufe in der spanenden Metallbearbeitung.

Richard Paul sagt: „Bemerkenswert ist die Entwicklung der Beschäftigung in unserer Region. Ende März 2022, dem letzten Quartalsstichtag der Beschäftigtenstatistik, belief sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis auf 34.965. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Anzahl der Beschäftigten um 276 oder 0,8 Prozent.“ (AZ)

