Diese Bauern im Landkreis Dillingen arbeiten bodenschonend

Plus Die Bayerische Rieswasserversorgung und der Bauernverband Dillingen prämieren neun Landwirte für ihre vorbildliche Arbeit in den Wasserschutzgebieten.

Auch dieses Jahr prämierte die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) erneut den erfolgreichen Einsatz für das heimische Trinkwasser mit zusätzlichen Prämienzahlungen.